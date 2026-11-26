Fonte: LUSA

Quatro em cada dez estudantes de Medicina (41%) pensaram desistir do curso devido ao stress, segundo um estudo divulgado hoje pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM).

Mais de metade considera que a faculdade não promove o bem-estar psicológico

O estudo, desenvolvido no âmbito do Observatório de Saúde Mental da ANEM, envolveu 656 estudantes de 13 Escolas Médicas portuguesas e identificou também dificuldades na perceção e no acesso ao apoio psicológico disponibilizado pelas instituições de ensino.

Mais de metade dos participantes (56,3%) considera que a sua Escola Médica não promove o bem-estar psicológico, enquanto apenas 35,7% dizem sentir-se confortáveis em recorrer ao apoio psicológico da instituição.

Apoio psicológico existe, mas poucos estudantes recorrem aos serviços

Embora 78,1% conheçam a existência desses serviços, apenas 15,2% já os utilizaram e 5% tentaram marcar uma consulta sem sucesso.

O estigma associado à procura de ajuda continua também presente no meio académico, sendo identificado por 47% dos participantes, enquanto 10,8% dos estudantes que nunca recorreram aos serviços de apoio psicológico apontam o receio do estigma como uma das razões para não o fazerem.

Oito em cada dez sentem que não têm tempo para si próprios

O estudo indica ainda que cerca de oito em cada dez estudantes sentem, frequentemente ou sempre, que não têm tempo para si próprios e que um quarto dos inquiridos (25%) não pratica exercício físico.

ANEM pede mais apoio psicológico e medidas para combater o estigma

Perante estes resultados, a ANEM defende que as Escolas Médicas reforcem a promoção da saúde mental, através do combate à solidão, do fortalecimento das relações entre estudantes e do apoio académico, da promoção de hábitos de vida saudáveis e da redução do estigma associado à procura de ajuda.

A associação propõe ainda que cada Escola Médica disponibilize um contacto de fácil acesso para os estudantes que necessitem de apoio psicológico e clarifique os procedimentos para obter acompanhamento confidencial, defendo também a monitorização anual do tempo de espera até à primeira consulta e do número de pedidos de apoio que ficam sem resposta.

“Não basta que os serviços de apoio psicológico existam. É fundamental que os estudantes saibam como aceder a estes recursos, que confiem neles e que consigam obter ajuda em tempo útil”, afirma a presidente da ANEM, Maria Fontão, citada no comunicado.

A responsável considera preocupante que tantos estudantes tenham pensado abandonar o curso devido ao stress e defende que o sofrimento psicológico não deve ser normalizado como parte da formação médica.

A ANEM vai continuar a monitorizar a saúde mental dos estudantes de medicina através do seu observatório para ajudar a criar medidas de apoio durante toda a formação

O estudo contou com o apoio do Comprehensive Health Research Centre (CHRC) no tratamento e análise dos dados e com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental na revisão científica.