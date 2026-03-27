Futurismo e Universidade dos Açores criam programa de bolsas para estudantes

A Futurismo Azores Adventures e a Universidade dos Açores celebraram um protocolo para criar o Programa de Bolsas Futurismo, que apoia estudantes das licenciaturas em Turismo e Biologia com pagamento anual de propinas e mentoria durante o percurso académico.

Segundo adiantou hoje a empresa, numa primeira fase, o programa abrangerá seis estudantes universitários ao longo dos três anos da licenciatura, correspondendo, no total, a 18 bolsas anuais de propina durante o período de implementação.

Além do apoio financeiro, cada estudante beneficiará de pelo menos 40 horas anuais de mentoria, através do contacto com diferentes áreas da empresa, participação em atividades, mini-estágios e momentos de aconselhamento com colaboradores da Futurismo, empresa de turismo que disponibiliza atividades de observação de baleias e golfinhos e experiências na natureza no arquipélago.

A Futurismo adianta, em nota de imprensa, que as primeiras estudantes já integraram o programa, sendo uma aluna de Turismo natural do Nordeste e outra estudante de Biologia oriunda de Santa Maria, que assinalam o arranque concreto desta parceria entre a academia e o setor empresarial regional.

A iniciativa inspira-se na ideia de que o desenvolvimento de um jovem depende de uma comunidade alargada de apoio, traduzindo-se aqui numa rede de experiências, pessoas e referências que contribuem para alargar horizontes, reforçar a confiança e aproximar os estudantes da realidade profissional, explica a empresa.

Mais do que um apoio financeiro para as propinas, o Programa de Bolsas Futurismo pretende contribuir para "a formação integral destes estudantes, aproximando a academia do terreno e criando oportunidades de aprendizagem humana, profissional e cívica", acrescenta a Futurismo.

As bolsas destinam-se a estudantes inscritos, a tempo integral e pela primeira vez, nas licenciaturas de Turismo e Biologia da Universidade dos Açores, estando a sua atribuição dependente de critérios académicos, disciplinares e socioeconómicos definidos no protocolo.

O processo de identificação e seriação dos estudantes é assegurado pela Universidade dos Açores, através dos seus serviços competentes, segundo explica ainda a empresa.

Esta iniciativa integra-se "numa linha de atuação que a Futurismo tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, procurando demonstrar que o turismo pode ser mais do que uma atividade económica, afirmando-se também como plataforma de qualificação, conhecimento, valorização cultural e criação de oportunidades para as pessoas e para o território", sublinha.

O protocolo terá vigência até ao ano letivo de 2028/2029, traduzindo um compromisso continuado entre a Futurismo e a Universidade dos Açores.

A Futurismo agradece à Universidade dos Açores e à reitoria "a visão e a abertura" demonstradas na concretização deste protocolo, que visa a "aproximação entre academia, empresa e território".