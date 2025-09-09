Facebook Instagram
Dinheiro

Crédito pessoal para estudantes: Como funciona?

Descubra como funciona o crédito pessoal para estudantes, quais as condições, vantagens e cuidados a ter antes de pedir este tipo de financiamento

Doutor Finanças
Ontem às 11:33
Cartão de crédito
Cartão de crédito

Image by freepik

Regresso às aulas: Como preparar o orçamento

O crédito pessoal para estudantes surge como solução para quem enfrenta dificuldades em suportar os custos de um curso superior. Este tipo de financiamento ajuda a pagar propinas, material, alojamento e até viagens relacionadas com a formação.

Para muitos, o crédito para pagar propinas é o único caminho para investir no futuro académico sem comprometer o presente. A seguir, saiba como este funciona.

Crédito pessoal para estudantes: O que é e para que serve?

Trata-se de um crédito pessoal com finalidade específica: a educação. Pode financiar licenciaturas, mestrados, doutoramentos ou formações técnicas.

Os bancos permitem usar este crédito não só para propinas e matrículas, mas também para despesas com material escolar, alojamento, transportes e programas de intercâmbio, como o Erasmus.

Quais os montantes e prazos deste financiamento?

Em Portugal, os montantes começam nos 1.000 euros e podem chegar aos 50.000 euros para cursos nacionais ou Erasmus. Para formações no estrangeiro, o limite sobe para 75.000 euros.

O prazo de reembolso vai, regra geral, dos 24 aos 120 meses, embora algumas instituições ajustem à duração do curso e permitam prolongar até mais cinco anos.

Período de carência: O benefício de pagar só juros durante o curso

Uma das maiores vantagens do crédito pessoal para estudantes é o período de carência. Durante esse tempo, o estudante paga apenas os juros, adiando a amortização do capital.

Em 2025, este período pode ir até 42 meses ou cobrir 80% da duração do curso, permitindo aliviar o esforço financeiro durante os estudos.

Documentos a apresentar

Para pedir um crédito pessoal para estudantes, é necessário apresentar identificação (Cartão de Cidadão), comprovativo de morada e IBAN. O banco pode ainda exigir a declaração de IRS, recibos de vencimento ou, se aplicável, declaração da entidade patronal. Também é consultado o mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal.

Além disso, deve entregar o comprovativo de matrícula no ensino superior e, quando relevante, comprovativos das despesas a financiar. Em alguns casos, podem ser pedidas outras garantias. A aprovação depende sempre da análise do perfil de risco do estudante ou do responsável pelo crédito.

Custos e taxas a considerar no crédito pessoal para estudantes

Apesar de condições mais vantajosas do que o crédito pessoal sem finalidade específica, existem encargos a considerar. Entre eles estão as comissões de abertura, imposto do selo e, em alguns casos, seguros associados.

A TAEG para crédito pessoal com finalidade educação não pode ultrapassar os 9,1% no terceiro trimestre de 2025. Na prática, as ofertas situam-se entre 5,5% e 7,5%.

Vantagens face ao crédito pessoal sem finalidade específica

Além da TAEG mais baixa, este tipo de crédito oferece períodos de carência mais longos e condições adaptadas à realidade dos estudantes. Em alguns casos, basta o comprovativo de matrícula para avançar com o pedido.

Cuidados antes de contratar um crédito pessoal para estudantes

Contrair crédito é sempre um compromisso. Antes de assinar, avalie se a prestação após a carência é suportável, analise o MTIC (custo total do crédito), confirme prazos e penalizações e veja se há produtos obrigatórios associados.

Compare propostas de várias instituições, use simuladores e não decida apenas pela prestação mensal. O mais barato por mês pode sair mais caro no final do contrato.

 

RELACIONADOS
Regresso às aulas: Como preparar o orçamento
Mais de metade dos jovens portugueses vê a reforma como um desafio financeiro
Em vez das poupanças tradicionais os jovens preferem criptomoedas
A garantia pública para jovens até aos 35 anos pode acabar antes do prazo?
Quais as condições para ter isenção de IMT para jovens?
Mais Vistos
00:02:48
Big Brother
Clima quente. Afonso Leitão ‘atira-se’ a Catarina Miranda depois do Especial
tvi
00:03:32
Big Brother
Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas
tvi
00:04:20
Big Brother
Afonso fecha a porta a namoro com Miranda?: As imagens mais quentes do dia
tvi
00:01:08
Big Brother
Catarina Miranda pede desculpas a Jéssica: «Se tu ou a tua mãe precisarem de alguma coisa lá fora...»
tvi
Destaques IOL
Higiene
Ainda usa corta-unhas nos pés? Podólogo deixa aviso e explica como deve cortar as unhas
Tragédia
"Imagine perder os dois pais ao mesmo tempo": a história trágica do casal que perdeu a vida em Lisboa na véspera de voltar a casa
Saúde
Psiquiatra explica o que nos pode acontecer se dormirmos menos de 7 horas por noite
Amor
Não se casam e cada um tem a sua casa: estes são os casais mais felizes, garante terapeuta espanhol
Mais Lidas
Boavista
Tragédia no Boavista: criança de sete anos morre após colapsar no treino
maisfutebol
Elevador da Glória
Elevador da Glória descarrilou em 2018 mas 'ninguém' soube de nada. Carris aproveitou para antecipar manutenção geral
cnn
Benfica
Benfica: SAD diminui passivo e aumenta capitais próprios
maisfutebol
Birkenstock
Arruma as sandálias Birkenstock. Estes sapatos de outono vão sair à rua
versa
Mundial 2026
Mundial 2026: Hungria-Portugal, 2-3 (crónica)
maisfutebol
Agir
Agir vai ser pai e o nome da madrinha vai surpreendê-lo