Há sintomas que parecem inofensivos, mas que podem esconder um problema de saúde que se desenvolve silenciosamente. Uma tosse que não desaparece, a presença frequente de expetoração ou um cansaço que começa a surgir perante esforços que antes eram facilmente superados podem ser sinais de doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC).

O problema é que nem sempre são reconhecidos como motivos de preocupação. Por surgirem de forma progressiva, estes sintomas podem ser confundidos com consequências do envelhecimento, do tabagismo ou até da falta de exercício físico.

«Podem surgir alguns sintomas como a tosse, expetoração persistente ou sinais de cansaço. Estes podem surgir anos antes do diagnóstico, pois surgem de forma progressiva e lentamente», explicou ao IOL a médica Carla Ponte.

Esta evolução gradual pode fazer com que uma pessoa se habitue às limitações sem perceber que a sua capacidade respiratória está a diminuir. Em vez de procurar ajuda, começa a adaptar a rotina às dificuldades que vão aparecendo.

É o que acontece, por exemplo, quando alguém passa a evitar subir escadas ou rampas, abranda o ritmo ao caminhar ou deixa de fazer determinadas atividades para não ficar sem fôlego.

«Sim, geralmente as pessoas tentam evitar esforços como subir escadas ou rampas, reduzem a velocidade da marcha. Adaptam a sua atividade às limitações que vão surgindo, nomeadamente a tosse e o cansaço», refere Carla Ponte.

Quando a falta de ar é confundida com falta de forma

Nem sempre é fácil perceber quando o cansaço deixa de ser apenas uma consequência do esforço físico. Em algumas situações, as pessoas atribuem as dificuldades respiratórias à idade, ao tabaco ou ao sedentarismo, sem suspeitarem que podem estar perante uma doença respiratória crónica.

«Nalguns casos, as pessoas com DPOC atribuem os sintomas ao envelhecimento, ao tabaco ou ao sedentarismo. Como os sintomas surgem de forma progressiva, lentamente, tendem a ser "normalizados", o que pode atrasar a procura de cuidados médicos e, consequentemente, o diagnóstico», alerta a médica.

A DPOC é uma doença respiratória crónica caracterizada por sintomas como falta de ar, tosse persistente e produção de expetoração. Quando estes sintomas se agravam, podem ocorrer episódios conhecidos como exacerbações, que podem obrigar a alterações do tratamento, observação médica ou, nas situações mais graves, a uma ida às urgências e até ao internamento.

Estudo português deixa alerta: metade das novas exacerbações acontece nos primeiros três meses

A importância de reconhecer estes sinais e acompanhar a evolução da doença ganha ainda mais relevância perante os resultados de uma investigação portuguesa publicada em 2026 na revista científica Pulmonology.

O estudo AVOIDEX, que analisou dados de 5.696 pessoas com DPOC acompanhadas na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, concluiu que metade das novas exacerbações ocorreu nos primeiros 90 dias após um primeiro episódio de agravamento moderado.

Os investigadores verificaram também que uma primeira exacerbação moderada esteve associada a um risco 42% superior de sofrer um novo episódio no ano seguinte. Entre os doentes que já tinham tido duas ou mais exacerbações moderadas, o risco de novos agravamentos foi 95% superior.

Mas há outro dado que merece atenção: após uma primeira exacerbação moderada, foi observado um aumento de 41% no risco de morte cardiovascular. Metade destas mortes ocorreu nos quatro meses seguintes ao episódio.

Os resultados mostram que um agravamento respiratório não deve ser encarado como um acontecimento isolado, mesmo quando os sintomas acabam por melhorar.

Uma segunda análise do estudo AVOIDEX, publicada em junho de 2026 na Revista Portuguesa de Medicina Interna, avaliou uma coorte de 3.457 pessoas com DPOC identificadas em 2021. Nesta população, 76,7% tinham registado pelo menos uma exacerbação moderada ou grave e 49,6% tinham apresentado exacerbações graves.

Os sintomas que não deve desvalorizar

Perante estes dados, importa estar atento a alterações como o agravamento da falta de ar, o aumento da tosse ou mudanças na quantidade e nas características da expetoração.

A recomendação assume particular importância para fumadores e ex-fumadores, uma vez que os sintomas respiratórios persistentes não devem ser considerados uma consequência inevitável do consumo de tabaco.

A identificação precoce de alterações respiratórias, a cessação tabágica e o acompanhamento clínico regular são componentes importantes da abordagem à DPOC.

Mais do que esperar que as dificuldades respiratórias se tornem evidentes ou incapacitantes, importa reconhecer os pequenos sinais, não normalizar limitações que antes não existiam e procurar avaliação médica quando surgem alterações.