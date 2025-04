Não se esqueça da autorização para viajar para o Reino Unido

É uma das novidades para quem vai viajar em 2025 para o Reino Unido. Talvez já tenha ouvido falar, mas vale sempre a pena lembrar. Desde abril, é preciso uma Autorização Eletrónica de Viagem (ETA) para entrar em Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Esta autorização é requerida em viagens de turismo, negócios ou estudo com até seis meses de duração.

Saiba o que tem de fazer para a pedir.

Tenho de sair de casa para pedir o ETA?

Não. Pode pedir a Autorização Eletrónica de Viagem para entrar em Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte na aplicação da ETA ou do site oficial do Governo do Reino Unido.

Aí, vai ter de preencher os seus dados pessoais, responder a algumas questões, tirar uma fotografia e pagar. O ETA custa 16 libras, o que atualmente corresponde a cerca de 19 euros.

O prazo de validade é de dois anos, ou seja, não precisa de voltar a pedi-lo se for fazer uma nova viagem de até seis meses nesse período de dois anos.

No entanto, se renovar o passaporte, vai precisar de pedir uma nova autorização, mesmo que a anterior tenha menos de dois anos.

Exceções no pedido do ETA

Quem cumprir alguma destas condições não precisa de pedir a Autorização Eletrónica de Viagem:

Quem tiver um visto;

Quem tiver permissão para viver, trabalhar ou estudar no Reino Unido;

Quem fizer escala num aeroporto do Reino Unido e não passar pelo controlo fronteiriço;

Cidadãos britânicos e irlandeses;

Quem tiver um passaporte dos territórios ultramarinos britânicos;

Quem tiver um passaporte britânico (ultramarino);

Quem tiver dupla nacionalidade (britânica ou irlandesa) e um passaporte válido;

Residentes na Irlanda que viajarem a partir da Irlanda, Guernsey, Jersey ou Ilha de Man;

Crianças que viajem ao abrigo de um protocolo de viagens escolares França-Reino Unido;

Quem estiver isento do controlo fronteiriço.

Por fim, se vai sair de Portugal, saiba que a aplicação Registo do Viajante pode ser uma grande ajuda em casos de emergência.