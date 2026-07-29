O erro que está a cometer sempre que põe a mesa do pequeno-almoço

Posso levantar a mesa e lavar a loiça com convidados em casa? Saiba o que manda a etiqueta

Lição de etiqueta: nunca pegue assim no copo de pé alto durante uma refeição

Pôr a mesa do pequeno-almoço pode parecer um ato rotineiro, mas há um conjunto de regras de etiqueta que fazem a diferença entre uma mesa comum e uma mesa verdadeiramente bem composta. Um erro comum é, por exemplo, confundir o individual de mesa com o sousplat (o prato decorativo, geralmente maior, colocado por baixo do prato principal), ou simplesmente não saber qual dos dois usar ao pequeno-almoço.

1. Prefira o individual ao sousplat

Ao pequeno-almoço, a regra de etiqueta recomenda o uso do individual de mesa em vez do sousplat, mais associado a refeições formais como o almoço ou o jantar. O individual transmite um ambiente mais informal e prático, adequado ao início do dia.

2. A pega da chávena vira-se para a direita

A chávena deve ser colocada com a pega virada para a direita, alinhada com a posição natural da mão de quem se serve. O mesmo princípio aplica-se à colher, que deve acompanhar essa orientação para facilitar o movimento ao levar a chávena à boca.

3. A faca fica sempre à direita do prato

Seguindo a lógica de que os talheres se organizam consoante a ordem de utilização e a mão dominante mais comum, a faca deve ser posicionada à direita do prato principal, com o gume voltado para dentro.

4. O guardanapo posiciona-se à esquerda

Ao contrário do que possa parecer, o guardanapo não deve ser colocado sobre o prato, mas sim à esquerda do talher principal, dobrado de forma simples e discreta.

5. Os talheres de sobremesa ficam por cima do prato

Se o pequeno-almoço incluir sobremesa ou fruta, os talheres correspondentes (geralmente uma colher pequena ou um garfo de sobremesa) devem ser colocados na horizontal, por cima do prato principal.

6. O copo de água posiciona-se à direita, acima da faca

O copo de água deve ficar alinhado com a ponta da faca, ligeiramente à direita e acima do prato, seguindo a disposição típica de uma mesa bem organizada.

7. Cada peça tem uma função, não apenas estética

Mais do que uma questão de aparência, esta disposição segue uma lógica funcional: cada elemento é colocado de forma que o convidado o alcance com naturalidade, sem hesitações ou movimentos desnecessários durante a refeição.