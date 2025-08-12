Facebook Instagram
Dicas

Guia prático: o que oferecer quando é convidado para jantar

Entre opções de vinhos, flores ou sobremesas, qual será o melhor presente para levar a um jantar?
IOL
Hoje às 15:34
amigos a jantar
amigos a jantar

foto: freepik

Receber um convite de casamento levanta quase sempre a mesma questão: quanto se deve oferecer?

Ser convidado para jantar em casa de amigos é sempre um momento agradável, mas nem sempre sabemos o que levar para oferecer aos anfitriões. Escolher o presente certo pode parecer simples, mas alguns detalhes ajudam a tornar a oferta mais adequada e a causar uma boa impressão.

Relação com os anfitriões: o que escolher?

A escolha do que levar depende muito do tipo de relação que tem com os anfitriões e do contexto do jantar. Para conhecidos ou colegas, uma garrafa de vinho ou uma sobremesa são opções seguras e apreciadas. Para amigos mais próximos, pode optar por algo mais personalizado, como um produto gourmet, flores frescas ou um presente relacionado com os gostos pessoais deles. No caso de famílias ou amizades antigas, pequenas lembranças que demonstrem atenção ao detalhe, como um conjunto de chá ou um óleo aromático, são sempre bem-vindas.

O momento certo para entregar o presente

Além do tipo de presente, é importante considerar o momento da entrega. O ideal é oferecer o presente na chegada, como forma de agradecimento pelo convite. Se a oferta for uma bebida, é adequado perguntar se podem abrir para acompanhar a refeição ou se deve ficar para uma ocasião futura. Evite chegar de mãos vazias, pois mesmo um pequeno gesto é valorizado.

Quando não é preciso levar presente

Há algumas situações em que não é necessário levar presente, especialmente se os anfitriões forem muito próximos ou se já houver uma troca constante de convites. Nestes casos, oferecer-se para ajudar na organização ou levar uma sobremesa caseira pode ser uma alternativa prática e carinhosa.

Conclusão: simplicidade e consideração são o mais importante

Em resumo, o que levar para um jantar em casa de amigos deve ser algo pensado com simplicidade e bom senso. O mais importante é mostrar consideração pelo convite e pela companhia, independentemente do valor material do presente.

RELACIONADOS
Receber um convite de casamento levanta quase sempre a mesma questão: quanto se deve oferecer?
Faça um brilharete nos jantares de família e amigos: dicas para saber degustar vinho
Casamento vs. união de facto: Quais as principais diferenças?
A idade certa para dizer adeus ao álcool, segundo um neurologista
Mais Vistos
00:04:14
Big Brother
Cena de ciúmes? Miranda ataca Afonso por se aproximar de Jéssica: «Não quero que se meta entre nós»
tvi
00:03:32
Dois às 10
Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»
tvi
00:03:13
Big Brother
Careca? Viriato ofendido com ofensas fisicas de Miranda
tvi
00:01:52
Big Brother
«Usaste-me para picar a Jéssica»: Afonso Leitão não poupa Catarina Miranda
tvi
Destaques IOL
Tragedia
Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos
Etiqueta
Guia prático: o que oferecer quando é convidado para jantar
Tragedia
Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC
Arroz
Esta é a regra para cozinhar a porção certa de arroz
Mais Lidas
Famosos
Menos de 24 horas após ser expulso, Bruno de Carvalho declara-se a uma concorrente do "Big Brother Verão"... e toma decisão!
selfie
Cristiano Ronaldo
Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»
Cirurgia facial
Mulher de 78 anos fica irreconhecível após cirurgia facial. Até o marido ficou em choque
Habitação
Nelson, Mariana, Henrique e Nuno têm mais de 35 anos e salários acima da média: não conseguem comprar casa em Portugal
cnn
Cristina Ferreira
As sandálias de Cristina Ferreira voaram, mas temos outras por menos de 13 euros
versa
Dois às 10
Mulher com 150 quilos cai em cima do companheiro de 60 e asfixia-o até à morte
tvi