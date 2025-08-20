Facebook Instagram
Etiqueta em casa: quanto tempo ficar, presentes e sapatos à porta

Ser convidado para a casa de amigos é agradável, mas levanta sempre pequenas dúvidas de etiqueta
IOL
Hoje às 09:37
Jantar com amigos Foto Drazen Zigic, Freepik
Jantar com amigos Foto Drazen Zigic, Freepik

Photo by Freepik

Receber ou visitar alguém envolve regras não escritas que variam de cultura para cultura e até de casa para casa. Desde o tempo certo para uma visita até à questão de tirar os sapatos à porta, há situações em que não sabemos bem qual é a atitude mais adequada. Aqui ficam três das dúvidas mais comuns e algumas orientações simples para evitar constrangimentos.

Quanto tempo é aceitável ficar numa visita a casa de amigos

O tempo ideal de uma visita depende muito do contexto. Para um café rápido, meia hora a uma hora costuma ser suficiente. Se for um jantar, sair pouco depois da sobremesa ou do café é sinal de consideração pelos anfitriões, a não ser que eles insistam para prolongar a noite. A regra prática é simples: deve ir embora antes de os anfitriões darem sinais de cansaço, e nunca ser o último a querer esticar o encontro.

Hospedagem: devo levar presente ou ajudar nas despesas?

Quando passa a noite em casa de amigos, levar um presente é uma forma de agradecer pela hospitalidade. Uma garrafa de vinho, flores, produtos gourmet ou algo ligado aos gostos da família são sempre bem-vindos. Se a estadia for mais longa, oferecer-se para cozinhar uma refeição ou contribuir nas compras demonstra atenção e evita que os anfitriões se sintam sobrecarregados.

Sapatos: tirar ou não quando entro em casa de alguém?

Esta é uma das questões mais delicadas e depende do hábito da casa. Em muitos lares é comum pedir para tirar os sapatos à entrada, sobretudo por razões de higiene. A regra de ouro é esperar pela indicação dos anfitriões. Se pedirem para os tirar, aceite sem críticas. Se não mencionarem, pode perguntar com naturalidade. O importante é respeitar a escolha de quem o recebe.

Consideração acima de tudo

Independentemente da situação, o essencial é mostrar atenção e respeito pelos anfitriões. O bom senso, aliado a pequenos gestos de cortesia, garante sempre uma visita agradável e sem momentos constrangedores.

