Etiqueta em casa: quanto tempo ficar, presentes e sapatos à porta

Receber ou visitar alguém envolve regras não escritas que variam de cultura para cultura e até de casa para casa. Desde o tempo certo para uma visita até à questão de tirar os sapatos à porta, há situações em que não sabemos bem qual é a atitude mais adequada. Aqui ficam três das dúvidas mais comuns e algumas orientações simples para evitar constrangimentos.

Quanto tempo é aceitável ficar numa visita a casa de amigos

O tempo ideal de uma visita depende muito do contexto. Para um café rápido, meia hora a uma hora costuma ser suficiente. Se for um jantar, sair pouco depois da sobremesa ou do café é sinal de consideração pelos anfitriões, a não ser que eles insistam para prolongar a noite. A regra prática é simples: deve ir embora antes de os anfitriões darem sinais de cansaço, e nunca ser o último a querer esticar o encontro.

Hospedagem: devo levar presente ou ajudar nas despesas?

Quando passa a noite em casa de amigos, levar um presente é uma forma de agradecer pela hospitalidade. Uma garrafa de vinho, flores, produtos gourmet ou algo ligado aos gostos da família são sempre bem-vindos. Se a estadia for mais longa, oferecer-se para cozinhar uma refeição ou contribuir nas compras demonstra atenção e evita que os anfitriões se sintam sobrecarregados.

Sapatos: tirar ou não quando entro em casa de alguém?

Esta é uma das questões mais delicadas e depende do hábito da casa. Em muitos lares é comum pedir para tirar os sapatos à entrada, sobretudo por razões de higiene. A regra de ouro é esperar pela indicação dos anfitriões. Se pedirem para os tirar, aceite sem críticas. Se não mencionarem, pode perguntar com naturalidade. O importante é respeitar a escolha de quem o recebe.

Consideração acima de tudo

Independentemente da situação, o essencial é mostrar atenção e respeito pelos anfitriões. O bom senso, aliado a pequenos gestos de cortesia, garante sempre uma visita agradável e sem momentos constrangedores.