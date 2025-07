Parece saída de um conto de fadas e é o segredo turístico mais bem guardado de 2025

Foi através de uma publicação conjunta no Instagram da Time Out Lisboa e da Time Out Porto que ficámos a saber: Tomar foi eleita o melhor tesouro escondido da Europa para férias de verão em 2025. Este reconhecimento foi atribuído pela plataforma European Best Destinations, que anualmente destaca locais menos conhecidos, mas com enorme potencial turístico. A distinção reforça o valor histórico, cultural e natural de Tomar, cidade que há muito merece brilhar no mapa das escapadinhas de verão.

Os 10 principais “tesouros escondidos” da Europa em 2025:

Tomar, Portugal Brisighella, Itália Nafplio, Grécia Puy-l'Évêque, França Bremm, Alemanha Beynac-et-Cazenac, França Valdoviño, Espanha Sibiu, Roménia Labeaume, França Beaumaris, País de Gales, Reino Unido

Nos comentários que inundaram a publicação, há uma unanimidade: Tomar encanta quem a visita — e apaixona quem lá vive. Um dos destaques vai para o Convento de Cristo, Património Mundial da UNESCO, descrito como "deslumbrante" por uma local: "Sou de Tomar e estou orgulhosa". Outra visitante reforça: "O Convento e o Castelo dos Templários são incríveis. A Taverna Antiqua é imperdível e passear pelas ruas com as casas floridas é mágico." Entre os comentários, ainda se descobre um pequeno segredo: "E tem um pequeno tesouro: o Museu do fósforo." Com a sua ponte histórica, ruas de pedra e arquitetura típica, Tomar é uma cápsula viva da história templária e da tradição portuguesa, como bem resume um comentário: "Uma cidade mágica!!!!