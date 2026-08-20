Depois do casamento, deputada do PS e mulher escolhem este país para a lua de mel

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Eva Cruzeiro Pacheco e Naima Cruzeiro Pacheco estão a viver os primeiros dias de casadas em São Paulo, no Brasil. Depois de trocarem alianças a 13 de agosto, as duas escolheram a cidade brasileira para a lua de mel e têm partilhado alguns momentos da viagem nas redes sociais.

Eva Cruzeiro Pacheco, conhecida também pelo nome artístico Eva Rapdiva, passou a usar o apelido da mulher depois do casamento. Naima Pacheco adotou igualmente o apelido Cruzeiro, passando a apresentar-se como Naima Cruzeiro Pacheco.

A lua de mel acontece poucos dias depois do casamento e tem São Paulo como cenário. Nas redes sociais, Eva não esconde a felicidade por esta nova fase da vida e deixou uma mensagem aos seguidores a propósito da viagem.

“Primeiro dia de São Paulo na fase mais feliz da minha vida. Obrigada a todos pelas felicitações, gratidão!”, escreveu a deputada, acompanhando a publicação com imagens da passagem pela cidade brasileira.

Uma nova fase para Eva Cruzeiro Pacheco

Nascida em 1988, Eva Marise Cruzeiro Alexandre, conhecida artisticamente como Eva Rapdiva, tem uma carreira ligada à música e à cultura urbana. Luso-angolana, destacou-se enquanto rapper e, mais tarde, entrou também na política.

Atualmente, é deputada pelo Partido Socialista, eleita pelo círculo eleitoral de Lisboa. Paralelamente à carreira artística e política, tem formação académica em Ciência Política e Relações Internacionais e uma pós-graduação em Gestão Financeira e Direitos Humanos pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa.

Naima Cruzeiro Pacheco, por sua vez, apresenta-se como digital creator, com trabalho ligado às áreas da comunicação, beleza e lifestyle. É também formada em Arquitetura.

São Paulo como destino de lua de mel

É na maior cidade do Brasil que Eva e Naima estão a aproveitar os primeiros dias desta nova etapa enquanto casal. Através das redes sociais, têm mostrado alguns momentos da viagem, permitindo aos seguidores acompanhar, ainda que de forma parcial, a lua de mel.