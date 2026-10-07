Fonte: Agência Lusa

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A atriz norte-americana Eva Marie Saint, que desafiou o arquétipo da protagonista dos filmes de Alfred Hitchcock e se tornou ícone da era dourada de Hollywood, morreu terça-feira aos 102 anos, noticiou a imprensa local.

De que morreu Eva Marie Saint?

Saint morreu de causas naturais na sua casa em Los Angeles, segundo informou o jornal Los Angeles Times.

Onde nasceu Eva Marie Saint e como começou a carreira?

Nascida a 04 de julho de 1924 em New Jersey, Saint cresceu em Nova Iorque e formou-se como atriz na Universidade Estadual de Bowling Green, em Ohio.

Qual foi o primeiro filme de Eva Marie Saint?

A sua carreira profissional começou na televisão em 1946 e a sua estreia no cinema ocorreu em 1954 com Sindicato de Ladrões (On the Waterfront), filme realizado por Elia Kazan e protagonizado por Marlon Brando, que lhe valeu o Óscar de Melhor Atriz Secundária.

Como foi o momento em que Eva Marie Saint recebeu o Óscar?

Saint recebeu a estatueta das mãos de Frank Sinatra, dois dias antes de dar à luz o primeiro dos seus dois filhos. "É possível que acabe por ter o bebé aqui mesmo!", gracejou durante o seu discurso de agradecimento.

Que papel interpretou Eva Marie Saint num filme de Alfred Hitchcock?

Mais tarde, Saint quebrou o padrão das loiras inocentes na filmografia de Hitchcock ao interpretar Eve Kendall, uma sedutora agente secreta, no filme Intriga Internacional (North by Northwest).

Porque ficou Eva Marie Saint conhecida como uma das "loiras hitchcockianas"?

O seu trabalho neste filme consagrou-a como uma das mais memoráveis "loiras hitchcockianas" da história do cinema.

Com que grandes nomes de Hollywood trabalhou Eva Marie Saint?

A atriz trabalhou ainda ao lado de galãs da época e de lendas de Hollywood, como Paul Newman em Exodus (1960) e Gregory Peck em A Lua dos Desesperados (The Stalking Moon, 1969). Explorou a comédia, com The Russians Are Coming, e os dramas históricos, em Raintree County.

Eva Marie Saint foi casada e teve filhos?

Saint casou-se em 1951 com o produtor e realizador de televisão Jeffrey Hayden, com quem teve dois filhos e se manteve casada até à sua morte, em 2016.

Porque se afastou Eva Marie Saint dos holofotes?

A atriz afastou-se dos holofotes para criar a família, mas manteve uma carreira intermitente no cinema e na televisão.

Porque recusou Eva Marie Saint alguns projetos no auge da carreira?

Declarou que não tinha qualquer interesse em levar a vida de estrelato, razão pela qual recusou projetos que poderiam ter mantido a sua carreira no auge.

Que trabalhos fez Eva Marie Saint na televisão?

A sua prestação televisiva manteve-se mais constante com participações em séries como Moonlighting (1985), na qual teve um papel recorrente como mãe de Cybill Shepherd, tendo também ganho um prémio Emmy por People Like Us (1990).

Quais foram os últimos filmes de Eva Marie Saint?

Entre as suas últimas participações no cinema, destacam-se Superman Returns (2006), no qual interpretou a mãe adotiva de Clark Kent, e Mariette in Ecstasy (2019).

Em que outras produções participou Eva Marie Saint?

Emprestou ainda a sua voz à série de animação The Legend of Korra (2012) e participou nos podcasts Radio Play Revival (2022) e The Pack Podcast (2020).