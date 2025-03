Maior evento português de podcasts para negócios decorre este mês

Link To Leaders

É o maior evento dedicado a podcasts de negócios em Portugal, chama-se Business Podcast Summit e vai realizar-se já nos dias 11, 12 e 13 de março, em formato online.

Organizado pela Escola Portuguesa de Podcasting, terá 17 palestras de profissionais experientes que utilizam esta ferramenta de comunicação e workshops práticos. A pensar nas necessidades de empresários, empreendedores e marcas que pretendam apostar neste formato, serão abordadas as áreas essenciais para o fazer de modo eficaz, desde o storytelling à vertente legal, da definição editorial ao copywriting, da realização de eventos à construção da marca, das relações públicas à gestão de anúncios, do SEO à utilização de várias línguas para conquistar mais mercados.

“O podcast é uma das ferramentas mais poderosas para construir autoridade, atrair clientes e aumentar vendas. No meio de tantas mensagens, conteúdos efémeros e rápidos, este é um formato que, cada vez mais, e pelas suas características, proporciona atenção genuína e conexão emocional. O formato do Business Podcast Summit foi pensado para que os participantes descubram, de uma forma prática, como explorar o seu potencial para, literalmente, dar voz ao seu negócio”, explica Liliana Marques, fundadora e CEO da Escola Portuguesa de Podcasting.

“Das start-ups às grandes marcas, o podcast tornou-se uma peça-chave nas estratégias de marketing e comunicação. E não se trata apenas de criar conteúdo, mas sim, se feito de forma certa, de criar impacto, construir relações e gerar autoridade”, acrescenta a organizadora do evento e autora do livro “Falas para o mundo? Tudo o que precisas para planear o teu podcast de negócio”.

O Business Podcast Summit destina-se a “empreendedores, empresários e profissionais que procuram novas estratégias de marketing e formas de se conectarem com o seu público, bem como para quem pretende ter, ou até já tem, um podcast e pretende otimizar o seu funcionamento e resultados”, refere ainda Liliana Marques que é produtora de mais de 150 podcasts a nível nacional e internacional.

“Ao longo de três dias, os participantes vão aprender estratégias para atrair e fidelizar uma audiência, formas de transformar o podcast numa ferramenta de vendas e histórias reais de sucesso que os vão inspirar e orientar”, refere Liliana Marques.

