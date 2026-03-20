É já um fenómeno: vem aí uma das noites mais esperadas do ano em Santarém

Mais de 4.400 participantes esperados numa noite que junta desporto, música e gastronomia ribatejana

Santarém prepara-se para viver, este sábado, 18 de abril de 2026, uma das noites mais vibrantes do ano com a 11.ª edição da Scalabis Night Race. O evento tornou-se uma referência no calendário desportivo e cultural da região, atraindo corredores, famílias e visitantes de várias partes do país.

A Scalabis Night Race vai muito além de uma corrida. Ao longo do centro histórico de Santarém, ruas iluminadas, música e animação criam uma atmosfera festiva, enquanto os participantes podem provar os sabores típicos da região, como vinho tinto, pampilhos e bifanas.

Segundo a organização, estão previstos cerca de 4.400 participantes, um crescimento consistente que reflete o entusiasmo em torno desta corrida noturna.

Programa do Evento

McDonald’s Kids Race – 15h: Provas para crianças adaptadas às diferentes idades, promovendo desde cedo o gosto pelo desporto.

Provas para crianças adaptadas às diferentes idades, promovendo desde cedo o gosto pelo desporto. Intermarché Mini Race – 19h: Caminhada/corrida de 5 km aberta a todos os níveis de preparação física.

Caminhada/corrida de 5 km aberta a todos os níveis de preparação física. W Shopping Scalabis Night Race – 21h: Prova principal de 10 km, com partida no Jardim da Liberdade e passagem pelos locais mais emblemáticos da cidade.

Uma festa de desporto, cultura e tradição

Luís Morgado, presidente da Scalabis Night Runners Club, destacou que “a Scalabis Night Race é muito mais do que uma corrida. É uma celebração da nossa cidade, da nossa cultura e do espírito comunitário que caracteriza Santarém. Todos os anos sentimos um enorme entusiasmo por parte dos participantes e trabalhamos para tornar esta experiência ainda mais especial.”

O evento integra animação musical ao longo do percurso e disponibiliza gastronomia tradicional ribatejana, reforçando o caráter cultural e festivo da corrida.

Sobre a Scalabis Night Runners Club

A Associação Scalabis Night Runners Club dedica-se à promoção do desporto, da cultura e do convívio, organizando eventos que celebram a identidade ribatejana e aproximam a comunidade. A associação incentiva a prática de atividade física em todas as idades e promove estilos de vida saudáveis, reforçando o orgulho e o dinamismo da cidade.