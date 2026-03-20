Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

É já um fenómeno: vem aí uma das noites mais esperadas do ano em Santarém

Santarém prepara-se para viver uma das noites mais vibrantes do ano
IOL
Hoje às 11:07

Mais de 4.400 participantes esperados numa noite que junta desporto, música e gastronomia ribatejana

Santarém prepara-se para viver, este sábado, 18 de abril de 2026, uma das noites mais vibrantes do ano com a 11.ª edição da Scalabis Night Race. O evento tornou-se uma referência no calendário desportivo e cultural da região, atraindo corredores, famílias e visitantes de várias partes do país.

A Scalabis Night Race vai muito além de uma corrida. Ao longo do centro histórico de Santarém, ruas iluminadas, música e animação criam uma atmosfera festiva, enquanto os participantes podem provar os sabores típicos da região, como vinho tinto, pampilhos e bifanas.

Segundo a organização, estão previstos cerca de 4.400 participantes, um crescimento consistente que reflete o entusiasmo em torno desta corrida noturna.

Programa do Evento

  • McDonald’s Kids Race – 15h: Provas para crianças adaptadas às diferentes idades, promovendo desde cedo o gosto pelo desporto.
  • Intermarché Mini Race – 19h: Caminhada/corrida de 5 km aberta a todos os níveis de preparação física.
  • W Shopping Scalabis Night Race – 21h: Prova principal de 10 km, com partida no Jardim da Liberdade e passagem pelos locais mais emblemáticos da cidade.
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma festa de desporto, cultura e tradição

Luís Morgado, presidente da Scalabis Night Runners Club, destacou que “a Scalabis Night Race é muito mais do que uma corrida. É uma celebração da nossa cidade, da nossa cultura e do espírito comunitário que caracteriza Santarém. Todos os anos sentimos um enorme entusiasmo por parte dos participantes e trabalhamos para tornar esta experiência ainda mais especial.”

O evento integra animação musical ao longo do percurso e disponibiliza gastronomia tradicional ribatejana, reforçando o caráter cultural e festivo da corrida.

Sobre a Scalabis Night Runners Club

A Associação Scalabis Night Runners Club dedica-se à promoção do desporto, da cultura e do convívio, organizando eventos que celebram a identidade ribatejana e aproximam a comunidade. A associação incentiva a prática de atividade física em todas as idades e promove estilos de vida saudáveis, reforçando o orgulho e o dinamismo da cidade.

Mais Vistos
00:06:04
Secret Story
Ao rubro: Diogo revela que tem namorada, deixa Ariana em choque e pondera abandonar o jogo
tvi
00:06:04
Secret Story
Diogo abre o jogo com Eva e admite (quase) tudo o que fez na cama com Ariana. Estas são as imagens completas
tvi
00:02:24
Secret Story
Perto da verdade. João afirma que «há limites» para o triângulo Eva, Diogo e Ariana
tvi
00:08:07
Secret Story
Botão dos Segredos: Norberto carrega e o inesperado acontece
tvi
Destaques IOL
Burla
Autoridades portuguesas alertam para novo crime: foram feitas 95 queixas, mas polícia acredita que haja mais vítimas
Imprensa espanhola
“Um verdadeiro oásis”: praia portuguesa pouco conhecida é elogiada pela imprensa espanhola
Psicologia
Durante anos evitei a desarrumação a todo o custo — o que não percebi foi como isso estava a influenciar a forma como penso e decido todos os dias
Horas
União Europeia prepara decisão que pode pôr fim à mudança de hora
Mais Lidas
Militares norte-americanos
Há mais militares norte-americanos a caminho do Médio Oriente. São milhares e seguem em dois navios de combate
cnn
Mariana Fonseca
Enfermeira condenada por homicídio no Algarve e que foi apanhada na Indonésia já está a cumprir pena em Tires
cnn
Tasquinha do Fumo
"Descobri uma tasquinha especialista em comida típica portuguesa, à antiga e sem modernices"
versa
Norberto
Norberto carrega no botão dos segredos e a Casa treme. Um dos maiores mistérios perto da verdade
Diogo
Diogo e Ariana quebram silêncio sobre "sinal de consentimento" a noite passada. E Eva ouve tudo
Cláudio Ramos
Filha de Cláudio Ramos surpreende apresentador no Dia do Pai: «O meu sempre morou a 200km de distância»