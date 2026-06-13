Há uma nova app que reúne todos os eventos em Lisboa

Esta quinta é portuguesa e pode lá dormir. O lago é uma piscina de sonho

A Soko é uma nova aplicação portuguesa lançada esta semana com o objetivo de ajudar os utilizadores a encontrarem eventos, espaços de lazer e experiências em Lisboa. A plataforma, criada por João Albino (ex-Urbvan) e João Graça (ex-Unbabel), combina inteligência artificial com os contributos da comunidade para reunir informação dispersa pela internet e apresentar recomendações personalizadas aos utilizadores. Desta forma, os eventos espalhados por sites, redes sociais, grupos de WhatsApp ou até cartazes de rua são agora agregados pela Soko. Por exemplo, basta enviar uma fotografia de um cartaz de rua para a plataforma criar um evento.

O projeto pretende promover os eventos e as comunidades locais. A cidade de Lisboa foi o ponto de partida e a Soko convida as comunidades e os negócios locais a contribuírem diretamente com a sugestão de eventos. A app já reúne mais de 1000 eventos na cidade, desde festas populares a exposições.

Um dos canais de comunicação disponíveis é o WhatsApp. É possível enviar uma mensagem a perguntar que programação está disponível – “o que posso fazer com os meus filhos amanhã” ou “Onde posso ver uma exposição esta semana?” – para receber uma resposta imediata, com base no historial da conversa.

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O primeiro teste da equipa foi, inclusive, através do WhatsApp, com um bot que convidava a conversar e a descobrir a cidade, em oposição ao scroll infinito das redes sociais. Os fundadores querem provar que se pode construir em Portugal tecnologia ao serviço de uma visão com impacto real na vida das pessoas e das cidades onde vivem.

“Há uma razão estratégica para a Soko combinar IA com contribuição humana, em vez de depender apenas de recomendações geradas por modelos generalistas. Ferramentas como o ChatGPT ou o Google conseguem agregar informação disponível online, mas não sabem, por exemplo, o que abriu ontem numa esquina, o conhecimento de quem está no terreno. A tecnologia da Soko entra para organizar, personalizar e escalar esse conhecimento”, explica a Soko.

De navegação imediata e personalizada, a plataforma está disponível para iOS e Android e foi concebida para se adaptar a diferentes geografias: qualquer pessoa, em qualquer cidade, pode utilizá-la, contribuir e pesquisar. A integração entre IA e contribuição humana torna-a escalável, com potencial para replicar a lógica de uma comunidade local em qualquer parte do mundo.

“Passamos horas nas redes sociais e continuamos sem saber o que está a acontecer à nossa volta. Ao perdermo-nos em feeds intermináveis não descobrimos o que realmente nos interessa. Descobrir o que acontece numa cidade continua mais difícil do que devia. A Soko foi pensada para resolver isso, em Lisboa e em qualquer outra cidade que queira seguir o mesmo caminho”, afirma João Albino, CEO da Soko.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders