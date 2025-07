Lisboa tem um novo espaço de eventos na Unicorn Factory

Outros artigos:

A Unicorn Factory Lisboa inaugurou o Unicorn Stage, um espaço polivalente no Beato Innovation District, pensado para acolher eventos ligados ao empreendedorismo, à inovação, à tecnologia e à programação cultural. Com cerca de 400 m² e capacidade para 520 pessoas, esta nova sala reforça a ambição da Fábrica de Unicórnios de promover Lisboa como plataforma de inovação e talento à escala global.

Desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa, o Unicorn Stage surge como resposta à crescente procura por espaços versáteis e qualificados. A nova infraestrutura permite organizar desde conferências até espetáculos e outras iniciativas ligadas ao empreendedorismo e cultura.

“O Unicorn Stage é um espaço aberto à cidade que serve de montra do dinamismo do ecossistema empreendedor e de inovação, onde a tecnologia se alia à cultura e onde as ideias ganham escala. É com esta visão e compromisso que pensámos este novo espaço da Fábrica de Unicórnios”, sublinha Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa.

A estreia deste novo espaço no Beato foi marcada pela realização do evento de inauguração oficial do EIT Community Hub, plataforma do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), que contou com a presença de Durão Barroso na abertura, e que reforçou a necessidade de Portugal e a Europa apostarem e ganharem escala na inovação, para que possam competir com os Estados Unidos e a China.

Este novo hub da União Europeia visa aproximar o ecossistema português dos programas europeus do EIT, reforçar a cooperação entre as principais organizações empresariais, de ensino e de investigação, bem como combater a lacuna europeia em matéria de inovação, aumentando a competitividade de Portugal e da Europa, e contribuindo para um crescimento económico sustentável.

A plataforma oferecerá aos empreendedores uma fonte centralizada de informação sobre os diferentes serviços e oportunidades oferecidos pela comunidade do EIT em todos os Estados-Membros da UE e países associados ao programa Horizonte Europa.

