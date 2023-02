OPINIÃO | Ex-Periência: a confiança é base da relação

A Ex-Periência semana após semana continua a dar que falar, e a surpreender-nos. Este programa já é um verdadeiro reality show, onde não pode faltar uma boa peixeirada. A Sofia e Ana Sofia têm sido as verdadeiras protagonistas desta novela, não acham? Os ânimos exaltam-se e as duas partem a louça toda.

Uma nova semana a começar, e por isso foi dia renovar o compromisso. Todos decidiram continuar na Ex-Periência, e dar uma nova oportunidade ao amor. Será que o amor vai vencer? Acredito que alguns casais estão mais unidos que nunca, já o João e Ana Sofia parece-me tudo uma verdadeira chachada. Concordam?

Maria Botelho Moniz surpreendeu tudo e todos ao anunciar que os terapeutas do programa reuniram e chegaram à conclusão que o Lucas e a Michelle não reuniam condições para avançar para a próxima etapa. O casal mantém-se na etapa da confiança, e tem um novo desafio em mãos, vão ter acesso ao telemóvel um do outro durante 24 horas. Será que a curiosidade vai ser mais forte? Será que vão confiar um no outro e não ver o que cada um tem no telemóvel?

O amor, o carinho, o afeto… Não são a base tudo numa relação. A base de uma relação é a confiança. Temos de confiar, senão não vale a pena a vida a dois. Sem confiança, vai sempre haver suspeitas e desconfianças, que vão dar origem ao desgaste de uma relação.

Acham que o Lucas e a Michelle vão superar o desafio?