Como limpar o exaustor sem ter muito trabalho: “Faço isto há anos e é super eficaz”

Só vai precisar de um pirex e do forno para fazer este arroz soltinho

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O exaustor do fogão é das zonas mais esquecidas da limpeza de uma casa. Porém, a acumulação de gordura nos filtros pode até ser perigosa. Há vários truques nas redes sociais, mas existe um método a ganhar popularidade em Espanha que dá muito menos trabalho.

O método, mostrado pela influencer Ana Tuñón, passa por encher uma panela no lume com água, duas gotas de sumo de meio limão e uma chávena de bicarbonato de sódio. Depois, deve retirar os filtros do exaustor e ligá-lo na potência máxima. O passo seguinte é esperar cerca de uma hora, para que a gordura se vá soltando e caindo.

Assim que toda a gordura se tiver desprendido do exaustor, basta passar um pano com desengordurante por toda a superfície. Desta forma, ficará limpo e pronto para continuar a cozinhar e desfrutar de receitas simples e deliciosas.

“Faço isto há anos e é super eficaz”, explica a influencer, citada pelo jornal espanhol 20minutos.