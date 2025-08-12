De Nisa para o mundo: Pedro Sampaio fala da carreira, colaborações e fãs portugueses

Depois de cada refeição, faça isto e vai notar a diferença na balança

Pedro Sampaio, cantor, produtor musical e DJ, foi o cabeça de cartaz do evento "Nisa em Festa", que, nesse dia, registou lotação esgotada. Minutos antes do concerto, o artista aceitou dar uma entrevista exclusiva ao IOL.

O cantor brasileiro, atualmente um dos mais ouvidos no Spotify em Portugal, referiu que o “público português sente sempre muita saudade” e que ele próprio sente sempre “esta boa energia” quando atua no país.

Questionado sobre que artista português gostaria de ter como parceiro numa colaboração musical, Pedro Sampaio respondeu que lhe “falam muito da Bárbara Bandeira” e que seria, certamente, um bom nome para esse projeto.

Pedro Sampaio define o seu estilo musical como uma “mistura” e descreve o seu percurso profissional como “caótico”. Importa referir que o artista tem vindo a construir uma carreira de sucesso, conquistando um público bastante diversificado e tornando-se num verdadeiro fenómeno da música.

O concerto, que durou um pouco menos de duas horas, levou os fãs à loucura.