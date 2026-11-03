O exercício físico é o novo "medicamento" para proteger o cérebro. E pode passar a ser prescrito por médicos

Fonte: LUSA

A prática de exercício físico não deve ser apenas um conselho médico sobre o estilo de vida e tem de passar a ser receitada como um tratamento para a saúde cerebral, defendem investigadores de universidades canadianas.

Num artigo publicado hoje na revista científica Brain Health, Carl Zhou e Nicholas Fabiano, da Universidade de Otava, e Stanley Wong, da Universidade de Toronto, alegam que o exercício físico não pode ser uma “sugestão para ser descartada no final de uma consulta”, mas sim um tratamento que “merece ser prescrito como tal”.

Exercício físico pode melhorar a memória e proteger a saúde cerebral

Na publicação revista por pares, os investigadores dos departamentos de psiquiatria das duas universidades salientam que a saúde cerebral significa manter o funcionamento cognitivo, emocional, comportamental e social ao longo da vida e o “exercício físico impacta em quase todos estes domínios”.

Rejeitando que se trate apenas de um mero estilo de vida, o artigo baseado na análise de vários estudos refere que a prática da atividade física atua em vários aspetos da função cerebral, que depende de vasos sanguíneos saudáveis, de um metabolismo equilibrado, de uma inflamação controlada e da neuroplasticidade.

Apontam o exemplo de um ensaio clínico randomizado realizado em adultos mais velhos, publicado em 2011, e que concluiu que o exercício aeróbico aumentou o volume do hipocampo anterior do cérebro, melhorando a memória das pessoas envolvidos nesse estudo.

“Ainda tendemos a tratar o exercício como um conselho geral sobre o estilo de vida. As provas que analisámos apoiam uma prescrição que especifique o tipo de atividade, a frequência, a intensidade, a duração, as considerações de segurança e um plano de seguimento, tal como faríamos com um medicamento”, salientou de Carl Zhou.

Caminhar, correr e fazer ioga pode ajudar a combater a depressão

De acordo com o artigo, as conclusões randomizadas e meta-analíticas indicam também que as intervenções com atividade física podem reduzir os sintomas depressivos, a ansiedade, o sofrimento psicológico e os desfechos relacionados com o suicídio.

Uma meta-análise de ensaios randomizados de 2024 descobriu que a caminhada, a corrida, o ioga e o treino de força reduziram os sintomas de depressão, com os maiores efeitos geralmente observados nas atividades praticadas com intensidade mais elevada.

Exercício físico pode beneficiar pessoas com doenças mentais graves

A publicação dá especial atenção à esquizofrenia e a outras doenças mentais graves, que apresentam elevadas taxas de comportamento sedentário, doenças cardio-metabólicas e mortalidade prematura.

“Na esquizofrenia, o exercício pode atuar nos sintomas psiquiátricos, na cognição e na saúde física simultaneamente, numa população com necessidades substanciais não satisfeitas em todas as três áreas”, realçou Stanley Wong.

Quanto exercício deve fazer por semana?

A Organização Mundial de Saúde recomenda 150 a 300 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada por semana para adultos, ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, além de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias.

No caso da depressão, que consome energia e motivação, os investigadores defendem que o primeiro passo pode ser pequeno, como um passeio de cinco minutos, exercícios na cadeira ou a realização de uma atividade do dia a dia, como passear o cão.

“O ponto de partida não tem de ser impressionante. Tem de ser o possível. Pequenos sucessos repetidos constroem a autoeficácia e o hábito e é isso que cria as condições para uma atividade sustentada”, alegou Nicholas Fabiano, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Otava.