Adeus à gordura abdominal: 8 exercícios rápidos e poderosos para ter a barriga lisa

Quer trabalhar a cintura e fortalecer a zona abdominal sem precisar de ir ao ginásio? Existem exercícios simples que podem ser feitos em casa, com pouco ou nenhum equipamento, e que ajudam não só a definir o abdómen, mas também a melhorar a postura, o equilíbrio e a estabilidade do corpo.
Segundo o personal trainer @bruno.personalonline, a combinação entre treino direcionado e alimentação adequada é fundamental. Um défice calórico, aliado a estes exercícios, é a chave para chegar mais perto do abdómen definido que muitos desejam.
Na sua página profissional de Instagram, Bruno partilhou oito exercícios que podem ser feitos em qualquer lugar:
- Prancha abdominal – Fortalece o core e estabiliza a coluna.
- Abdominal tesoura – Trabalha os músculos inferiores e laterais do abdómen.
- Abdominal supra normal – É focado nos músculos superiores do abdómen.
- Abdominal supra com pés elevados – Intensifica o trabalho da parte superior do abdómen.
- Abdominal remador – Combina rotação e contração para ativar oblíquos e core.
- Abdominal cruzado – Trabalha oblíquos e melhora a coordenação.
- Abdominal infra – Focado na zona inferior do abdómen, geralmente mais difícil de ativar.
- Abdominal bicicleta – Exercício completo que envolve oblíquos, inferiores e superiores.
Veja a demonstração de todos os exercícios em vídeo: