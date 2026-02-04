Adeus à gordura abdominal: 8 exercícios rápidos e poderosos para ter a barriga lisa

É uma boa escolha para quem quer definir e modelar a área da cintura. Importante: contraia os abdominais para subir o tronco e evita puxar com o pescoço, para prevenir dores ou lesões.

Este movimento continua a ser um dos mais populares porque é eficaz no reforço da zona frontal do abdómen, especialmente do músculo reto abdominal.

Quer trabalhar a cintura e fortalecer a zona abdominal sem precisar de ir ao ginásio? Existem exercícios simples que podem ser feitos em casa, com pouco ou nenhum equipamento, e que ajudam não só a definir o abdómen, mas também a melhorar a postura, o equilíbrio e a estabilidade do corpo.

Segundo o personal trainer @bruno.personalonline, a combinação entre treino direcionado e alimentação adequada é fundamental. Um défice calórico, aliado a estes exercícios, é a chave para chegar mais perto do abdómen definido que muitos desejam.

Na sua página profissional de Instagram, Bruno partilhou oito exercícios que podem ser feitos em qualquer lugar:

Prancha abdominal – Fortalece o core e estabiliza a coluna. Abdominal tesoura – Trabalha os músculos inferiores e laterais do abdómen. Abdominal supra normal – É focado nos músculos superiores do abdómen. Abdominal supra com pés elevados – Intensifica o trabalho da parte superior do abdómen. Abdominal remador – Combina rotação e contração para ativar oblíquos e core. Abdominal cruzado – Trabalha oblíquos e melhora a coordenação. Abdominal infra – Focado na zona inferior do abdómen, geralmente mais difícil de ativar. Abdominal bicicleta – Exercício completo que envolve oblíquos, inferiores e superiores.

Veja a demonstração de todos os exercícios em vídeo: