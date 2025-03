Caminhar de manhã ou de noite: qual é a opção mais saudável?

A caminhada é uma das formas mais acessíveis e benéficas de exercício, principalmente para aquelas pessoas que não adoram correr mas querem praticar exercício físico.

Contribui para o bem-estar geral, ajudando na gestão do peso, na melhoria do humor e na saúde cardiovascular. No entanto, existe uma questão frequente: é melhor caminhar de manhã ou ao final do dia?

Caminhada de manhã ou à noite?

O site News18 explica que iniciar o dia com uma caminhada pode trazer inúmeros benefícios. Para além de estimular o metabolismo, ajudando a queimar calorias de forma mais eficiente ao longo do dia, promove a produção natural de vitamina D, essencial para a saúde óssea e o reforço do sistema imunitário.

O exercício matinal também tem um impacto positivo no estado de espírito, já que a libertação de endorfinas melhora o humor e aumenta a concentração. Além disso, a exposição à luz natural logo cedo contribui para a regulação do ciclo do sono, favorecendo um descanso mais reparador.

Por outro lado, caminhar ao final do dia pode ser uma excelente forma de aliviar o stress e relaxar após um dia exigente. Estudos indicam que, durante este período, o desempenho muscular tende a ser superior, o que pode tornar o exercício mais eficaz.

No entanto, a decisão entre caminhar de manhã ou à noite deve ter em conta o estilo de vida e os objetivos de cada um. Enquanto a caminhada matinal pode impulsionar a produtividade e favorecer a perda de peso, a caminhada ao final do dia ajuda a reduzir a tensão e a promover o relaxamento.