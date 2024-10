Estes 5 exercícios cardiovasculares são mais eficazes do que a corrida

Fique em forma em 30 dias com sete minutos de exercícios diários

Quando chega a hora de começar uma atividade, muita gente escolhe a corrida. Não é preciso muito material – só roupa desportiva e uns ténis -, pode ser feita em qualquer lado e pode ser muito eficaz para quem tem o objetivo de perder peso. Apesar de ser um bom exercício cardiovascular, a corrida não é para toda a gente. Os especialistas apontam cinco exercícios que consideram melhores.

Quando falamos de exercício físico, há vários tipos de exercício que se podem fazer, como os de força e cardiovascular (vulgo cardio). A corrida é considerada cardio, já que aumenta a frequência cardíaca, ajudando a garantir a saúde de todo o sistema cardiovascular (coração, vasos sanguíneos e pulmões), explica o site Portafolio. Na verdade, correr deve ser o cardio mais praticado em todo o mundo. Mas, só porque é popular, não quer dizer que seja adequado a toda a gente.

Se não gosta de correr, há boas notícias. Existem muitos outros exercícios cardiovasculares que trazem todos os benefícios da corrida, tais como garantir a saúde do coração, fortalecer os ossos e reduzir o risco de se desenvolver diabetes ou cancro. De acordo com o site Portafolio, estes são os cinco exercícios que deve experimentar em vez da corrida.

1. Dançar

Seja hip hop, danças de salão ou zumba, dançar é uma boa forma de pôr o coração a bater mais forte e mexer o corpo. É um exercício de cardio eficaz que trabalha a coordenação e o equilíbrio. Além disso, chega a ser melhor do que a corrida porque em dias de chuva, pode praticá-lo em casa, seguindo um vídeo no YouTube, por exemplo.

2. Caminhar

Fazer caminhadas é uma excelente opção para quem está a começar a fazer exercício físico. É uma forma eficaz ainda que pouco intensa de introduzir cardio no dia a dia.

3. HIIT

HIIT é a sigla de High Intensity Interval Training que se traduz para treino intervalado de alta intensidade. Se caminhar é uma forma de cardio pouco intensa, HIIT está no espectro oposto, deixando quem o pratica ofegante em poucos minutos.

HIIT consiste em praticar um esforço cardiovascular num curto intervalo de treino – por exemplo, 30 segundos -, descansando logo de seguida – por exemplo, outros 30 segundos. Normalmente implica vários tipos de exercício, podendo até incluir alguns de força.

4. Agachamento com salto

Este exercício é excelente para pôr o coração a bater com mais força e treinar os músculos da parte inferior do corpo. Consiste em fazer agachamentos, mas em vez de se levantar normalmente, deve-se saltar, aterrando depois com os joelhos dobrados, em posição de agachamento.

5. Ciclismo

O ciclismo é uma atividade adorada por muita gente e não é de estranhar. Ao contrário do que acontece com a corrida, tem menos impacto nas articulações, mas também pode ser praticada em casa, no ginásio ou na rua. O investimento terá de ser um bocadinho maior porque é essencial ter uma bicicleta (quer seja estática ou para andar na rua).