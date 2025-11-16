Não tem tempo para treinar? Especialista recomenda este exercício

Este é o desporto mais completo que trabalha o corpo todo e ajuda a manter o peso, garante fisioterapeuta

Atualmente, a maior dificuldade de quem quer manter o exercício físico em dia e um estilo de vida saudável é, precisamente a falta de tempo. Segundo o site Cuerpoemente, é possível manter-se ativo mesmo sem treinar todos os músculos do corpo.

O catedrático Felipe Isidro, responsável pela atividade física no PronoKal Group, defende que priorizar a eficiência do exercício é mais importante do que a frequência. A chave, explica o especialista, está em dosar corretamente o treino para obter o máximo benefício com o mínimo tempo investido.

Para quem tem agendas apertadas, o foco deve recair sobre exercícios que tenham impacto sistémico significativo. Numa entrevista recente, Isidro sublinha: «Se tem pouco tempo para treinar, treine apenas as pernas, porque é o mais importante.»

A recomendação baseia-se na fisiologia humana: as pernas representam entre 65% e 68% da massa muscular total. Treinar este grande grupo muscular não só gera maior fadiga geral, devido ao elevado fluxo sanguíneo, como também contribui para a funcionalidade diária.

Quando o tempo disponível é limitado, Isidro aconselha priorizar a frequência semanal para consolidar o hábito do exercício, mesmo que as sessões sejam curtas. O especialista recomenda começar com dois dias leves de treino e ir incorporando um dia extra a cada duas semanas.

O catedrático observa ainda que, muitas vezes, a desculpa “não tenho tempo” reflete falta de motivação, geralmente provocada por treinos excessivamente cansativos. A solução passa por uma estratégia em que o treino seja curto, frequente e pouco cansativo, garantindo eficiência sem comprometer a adesão.