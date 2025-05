São precisas 28 horas de caminhada para perder 1 Kg. Por isso, andar não chega se quer emagrecer

Fique em forma em 30 dias com sete minutos de exercícios diários

Adotar uma rotina mais saudável é um passo importante, e para muitos, o primeiro impulso passa pelo exercício físico, especialmente as caminhadas, por ser uma prática mais simples.

A verdade é que é uma prática desportiva acessível, de baixo impacto e traz benefícios para o sistema cardiovascular, muscular e até para o bem-estar mental. No entanto, em declarações ao site Las Provincias, o treinador Juan Antonio Martín sublinha que, por si só, não é suficiente para perder peso de forma eficaz.

Embora caminhar ajude a aumentar o gasto calórico diário, são necessárias entre 25 a 28 horas de caminhada para perder apenas um quilo de gordura, já que o défice calórico necessário ronda as 7.000 calorias. Assim, esta prática deve ser encarada como complemento a outros hábitos saudáveis, e não como solução única.

Se o objetivo for melhorar a composição corporal e ganhar massa muscular, torna-se essencial incluir exercícios de força, como treinos com pesos ou o próprio peso corporal. Martín destaca ainda os treinos funcionais e HIIT como opções eficazes e realistas, desde que possam ser mantidos a longo prazo. Afinal, o melhor exercício não é o mais intenso, é o que se encaixa na rotina e se pratica com consistência.

Veja neste v]ideo um treino de HIIT que pode fazer em casa: