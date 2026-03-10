Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

Estes são os 5 exercícios para definir o glúteo e deixá-lo mais firme até ao verão

Quer reduzir a celulite até ao verão e deixar o glúteo mais firme? Especialistas recomendam fazer estes 5 exercícios
IOL
Há 2h e 4min
"Vai desenhar o seu abdómen": o treino em casa sem aparelhos para quando não pode ir ao ginásio

Ter glúteos mais firmes e definidos é um dos objetivos comuns de quem começa a treinar, especialmente com o verão à porta. Para além da questão estética, fortalecer esta zona do corpo é também importante para melhorar a postura, reduzir o risco de lesões e tornar os movimentos do dia a dia mais eficientes.

Os glúteos, formados pelos músculos glúteo máximo, médio e mínimo, estão entre os mais fortes do corpo humano e são essenciais para ações simples como caminhar, correr, saltar ou levantar-se. Com alguns exercícios simples e consistência no treino, é possível trabalhar esta zona e tonificar os músculos.

Citado pelo site Times Now, especialistas explicam os cinco exercícios eficazes para fortalecer e definir os glúteos:

1 - Ponte de glúteos

A ponte de glúteos é um dos exercícios mais simples e eficazes para ativar esta zona do corpo.

Para o fazer, deite-se de costas no chão com os joelhos fletidos e os pés apoiados no chão, à largura das ancas. Coloque os braços ao lado do corpo e levante lentamente a anca, contraindo os glúteos. O corpo deve formar uma linha reta entre os ombros e os joelhos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mantenha a posição durante alguns segundos e desça lentamente. Este movimento trabalha os glúteos e também a parte posterior das pernas.

2 - Extensão de anca

A extensão de anca ajuda a fortalecer os glúteos através de um movimento simples para trás.

Pode ser feita em pé ou com o apoio de uma banda elástica. Basta levar uma perna para trás de forma controlada, contraindo os glúteos no final do movimento.

Este exercício também ajuda a melhorar o equilíbrio e a estabilidade do corpo.

3 - Agachamentos com salto

Os agachamentos com salto são uma versão mais intensa do agachamento tradicional e trabalham os glúteos, as ancas e as pernas.

Comece com um agachamento normal e, ao subir, faça um pequeno salto. Ao aterrar, flete novamente os joelhos para amortecer o impacto e repetir o movimento.

Este exercício ajuda a desenvolver força e potência muscular.

4 - Clamshell

O clamshell é um exercício muito usado para fortalecer o glúteo médio e melhorar a estabilidade das ancas.

Deite-se de lado com os joelhos fletidos e os pés juntos. Mantendo os pés encostados, levante lentamente o joelho de cima e depois volte a fechá-lo, como se estivesse a abrir e fechar uma concha.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para aumentar a intensidade, pode usar uma banda elástica à volta das pernas.

5 - Donkey kicks

Os donkey kicks são outro exercício eficaz para trabalhar diretamente os glúteos.

Comece na posição de quatro apoios, com as mãos alinhadas com os ombros e os joelhos com as ancas. Levante uma perna para trás e para cima, mantendo o joelho fletido, como se estivesse a empurrar o pé em direção ao teto.

Depois volte à posição inicial e repita o movimento.

RELACIONADOS
"Vai desenhar o seu abdómen": o treino em casa sem aparelhos para quando não pode ir ao ginásio
Adeus à gordura abdominal: 8 exercícios rápidos e poderosos para ter a barriga lisa
Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé
Quer tonificar o abdómen depois dos 60 anos? Estes são os melhores exercícios, segundo Harvard
Celulite e flacidez nos glúteos? Especialista recomenda exercício para quem não vai ao ginásio
Mais Vistos
00:06:09
Secret Story
Eva como nunca antes vista. A concorrente perde a cabeça e envolve-se numa forte discussão
tvi
00:19:06
Dois às 10
Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos
tvi
00:06:09
Secret Story
Hugo justifica-se em relação à aproximação com Sara e «destrói» estas concorrentes
tvi
00:02:47
Secret Story
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente
tvi
Destaques IOL
Reforma
Trabalhou fora do país? Saiba como impacta a reforma
Exercício físico
Estes são os 5 exercícios para definir o glúteo e deixá-lo mais firme até ao verão
Dicas
Quer poupar na fatura de eletrecidade? Deve usar este programa da máquina de lavar a roupa, alertam especialistas
Receitas
10 receitas de frango rápidas e económicas que deve ter sempre à mão
Mais Lidas
Hugo
Imagens exclusivas! Amiga especial de Hugo esteve presente na gala do Secret Story: e nós mostramos-lhe tudo
Famosos
Custa quase 5 mil euros e tem detalhe carregado de significado: saiba tudo sobre o vestido da primeira-dama!
selfie
Ze
Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»
Burla no parque de estacionamento
PSP alerta para aumento de burla em parques de estacionamento
away
Benfica
TAD rejeita recurso de Mário Branco, que terá de pagar 30 mil euros de custas
maisfutebol
Antonio jose seguro
Conheceram-se numa discoteca e nunca mais se largaram: eis a história de amor de António José Seguro, que dura há mais de 30 anos