Esqueça a flacidez das pernas: estes 4 exercícios vão deixá-las tonificadas até ao verão

Com o verão à porta, muitas pessoas procuram formas eficazes de tonificar o corpo, e as pernas não são exceção. Aquela flacidez que ninguém gosta pode desaparecer com os exercícios certos e com a consistência. E para além da questão estética, fortalecer os músculos das pernas melhora a postura, a resistência e a mobilidade.

A personal trainer @womanpersonaltrainers destacou no seu Instagram quatro exercícios eficazes para fortalecer os músculos das pernas e obter resultados visíveis em pouco tempo de forma equilibrada.

Os quatro exercícios essenciais

Agachamentos – Um dos exercícios mais completos, os agachamentos trabalham intensamente os quadríceps, glúteos e isquiotibiais, além de envolverem o core para estabilização. Para melhores resultados, recomenda-se realizar entre 10 a 20 repetições em 3 séries, com pausas de 60 segundos entre cada uma.

Lunge – Também conhecido como avanço, este exercício ativa os quadríceps, glúteos, isquiotibiais e adutores, melhorando a força e o equilíbrio. Deve-se realizar 10 a 20 repetições por perna, completando 3 séries para um trabalho muscular eficaz.

Ponte de glúteos – Essencial para fortalecer os glúteos e os isquiotibiais, este exercício também contribui para a estabilidade da coluna lombar. Para intensificar os efeitos, sugere-se 20 a 25 repetições por série, em 3 ou 4 séries.

Mountain Climbers – Um exercício dinâmico e cardiovascular que trabalha os quadríceps, isquiotibiais e o core, ao mesmo tempo que melhora a resistência. O ideal é realizá-lo em intervalos de 30 a 40 segundos por série, repetindo 3 a 4 vezes, com pausas de 1 minuto entre séries.