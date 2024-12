Quanto tempo deve conseguir permanecer sobre uma perna, de acordo com a sua idade

Fique em forma em 30 dias com sete minutos de exercícios diários

A capacidade de permanecer equilibrado sobre uma perna pode revelar muito sobre a saúde física e neuromuscular de uma pessoa, como refere um artigo do jornal britânico Metro.

À medida que envelhecemos, é natural que a força, o equilíbrio e a coordenação diminuam gradualmente. Agora, um estudo publicado no jornal PLoS One e citado pelo Metro, demonstra que o tempo em que uma pessoa consegue manter-se sobre uma perna pode ser uma medida fiável para avaliar o envelhecimento neuromuscular, bem como o risco de fragilidade e quedas.

O NHS, o equivalente ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) do Reino Unido, criou uma tabela com os períodos em que, de acordo com a faixa etária, se deve conseguir permanecer em equilíbrio sobre uma perna: