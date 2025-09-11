Facebook Instagram
Especialista em Educação Física desfaz mito: "Caminhar 10 mil passos por dia não é exercício"

Muitos acreditam que caminhar 10 mil passos por dia equivale a fazer exercício físico, no entanto um especialista em Educação Física garante que não passa de um mito
IOL
Há 3h e 51min
Caminhar Foto Emma Simpson, Unsplash
Caminhar Foto Emma Simpson, Unsplash
Sempre ouvimos dizer que fazer uma caminhada de 1 hora é equivalente a um treino. No entanto, o especialista em Educação Física, Felipe Isidro, explica que não é só isso que ajuda nos progressos.

Em declarações ao site El Español, o especialista alertou para a necessidade de se distinguir entre andar e treinar: “Isso não é exercício, é apenas atividade física".

Segundo Felipe Isidro, caminhar 10 ou 12 mil passos por dia pode trazer alguns benefícios, que começam a ser notados a partir dos 8 mil, mas não deve ser confundido com treino físico. “Será sempre melhor caminhar do que não fazer nada, mas temos de treinar a força de forma eficiente. Se não o fizermos, com a idade tornamo-nos mais lentos. A partir dos 30 anos perde-se massa muscular e função, e só o treino de força pode contrariar isso”.

Para quem procura resultados mais rápidos e consistentes, o especialista recomenda combinar atividades: três dias de treino de força e dois de cardio por semana. O cardio pode incluir caminhadas rápidas ou treino por intervalos, de forma simples e eficaz.

A caminhada, destaca ainda, pode ajudar na perda de peso, desde que seja bem estruturada: entre 30 e 60 minutos, de quatro a seis vezes por semana, a um ritmo acelerado (120 a 140 passos por minuto), com variações de terreno e intensidade.

O especialista explica que o importante não é atingir números no pedómetro, mas apostar na qualidade do movimento. “Temos de fazer algo mais. Caminhar é insuficiente. A força é a primeira coisa que perdemos com a idade e é também a base da saúde, da autonomia e da qualidade de vida”.

