Esqueça o ginásio: faça este treino de 15 minutos em casa e os resultados vão estar à vista

Quem disse que é preciso gastar dinheiro num ginásio para ficar em forma? Com apenas 15 minutos por dia, é possível treinar todo o corpo em casa e obter resultados semelhantes, ou até melhores, do que com máquinas e pesos.

De acordo com o site El Cronista, o treinador norte-americano Jay T. Maryniak, conhecido nas redes sociais pelos seus treinos funcionais sem equipamento, criou uma rotina simples e eficaz de 15 exercícios em 15 minutos. O método baseia-se em calistenia, uma forma de treino que utiliza o peso do próprio corpo para aumentar força, resistência e tonificação muscular.

Cada exercício deve ser feito durante 40 segundos, com 20 segundos de descanso entre eles. O circuito é realizado apenas uma vez, trabalhando várias partes do corpo em simultâneo.

Entre os exercícios estão movimentos como flexões com deslocamento, prancha com flexão, abdominais em V, agachamentos com salto, afundos com salto, elevação de pernas, prancha com deslocamento lateral e até burpees com corrida no lugar.

O treino é intenso, mas adaptável a qualquer nível de condição física. Quem sentir dificuldade pode aumentar os períodos de descanso e progredir ao seu ritmo.