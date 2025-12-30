Facebook Instagram
Dicas

Comece 2026 a treinar em casa: Aldi vai ter à venda uma máquina de pilates por menos de 30 euros

Comece 2026 a treinar em casa com esta máquina de pilates do Aldi. Vai estar à venda por menos de 30 euros
IOL
Hoje às 16:18
Os pilates estão cada vez mais na moda e são muitos os que têm aderido à prática, sobretudo por ajudarem a melhorar a postura, a flexibilidade e o bem-estar físico. Ainda assim, nem todos conseguem começar, devido aos preços das aulas e equipamentos.

A pensar em quem quer praticar exercício físico sem gastar muito, o Aldi vai ter à venda uma máquina de pilates incrível por apenas 29,99 euros, a partir de sábado, 3 de janeiro. É uma opção acessível para quem pretende treinar em casa e fazer dos pilates uma nova rotina em 2026.

O aparelho, da marca Crane, é dobrável e inclui colchão, pegas e roldanas, permitindo a realização de vários exercícios de forma prática e segura. Para além disso, conta com um temporizador com contagem ascendente e descendente, ideal para controlar a duração de cada treino.

Percorra a galeria acima e veja como funciona.

