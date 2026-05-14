Quer começar a fazer Pilates em casa? Especialistas recomendam estes exercícios para iniciantes
IOL
Há 1h e 12min
Comece a fazer Pilates em casa com estes exercícios

O Pilates continua a conquistar cada vez mais adeptos graças aos benefícios para a força, postura, flexibilidade e equilíbrio. Mas, apesar da popularidade nas redes sociais, muitas pessoas continuam a acreditar que é preciso ir a aulas caras ou ter máquinas específicas para começar.

No entanto, especialistas dizem o contrário. Para iniciar a prática em casa, basta um colchão, algum espaço e exercícios simples adaptados ao nível de cada pessoa.

Citado pelo site The Independent, a instrutora de Pilates Henriette Kristiansen explica que a modalidade é acessível a praticamente toda a gente e pode ser praticada em qualquer fase da vida.

“Todos os exercícios podem ser adaptados às necessidades individuais, oferecendo uma forma de baixo impacto para melhorar força, flexibilidade e equilíbrio”, refere.

Os movimentos lentos e controlados característicos do Pilates ajudam a trabalhar músculos profundos, melhorar a mobilidade e fortalecer o corpo sem sobrecarregar as articulações. Por isso, é uma prática especialmente recomendada para quem passa muitas horas sentado ou procura um treino mais suave.

Exercícios de Pilates recomendados para iniciantes

  • Ponte pélvica: deitado de costas, com os joelhos dobrados, eleve lentamente a bacia até formar uma linha reta entre os joelhos e os ombros. Este exercício ajuda a fortalecer glúteos, core e pavimento pélvico.
  • Alongamento de uma perna: deitado de costas, aproxime um joelho do peito enquanto estica a outra perna, alternando os lados de forma controlada. Trabalha a coordenação, resistência e estabilidade abdominal.
  • Pontapés laterais: deitado de lado, levante e mova a perna de cima para a frente e para trás de forma controlada. Ajuda a fortalecer pernas, glúteos e equilíbrio.
  • Rotação da coluna sentada: sentado no chão, com a coluna direita, rode lentamente o tronco para cada lado. Este movimento melhora a mobilidade da coluna e ajuda a aliviar tensões.
  • Toques na ponta dos pés: deitado de costas, com as pernas elevadas e os joelhos a 90 graus, toque alternadamente com a ponta do pé no chão. Fortalece o core e ajuda na estabilidade da zona lombar.
  • "The hundred": deitado de costas, eleve ligeiramente a cabeça e as pernas enquanto movimenta os braços rapidamente para cima e para baixo. É um exercício clássico de Pilates que trabalha resistência e força abdominal.
