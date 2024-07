7 exercícios para manter-se saudável e em forma se tiver mais de 60 anos

O segredo para uma vida longa e com saúde está na alimentação e no exercício físico. E se acha que à medida que se vai envelhecendo que se pode deixar de estar tão ativo, vários estudos indicam precisamente o contrário. Um estilo de vida mais ativo é especialmente importante a partir dos 60 anos.

Ser ativo no envelhecimento traz uma panóplia de benefícios que permitem que se viva com qualidade por bons e largos anos.

De acordo com a Universidade de Medicina de Harvard, o exercício físico ajuda a que as pessoas se mantenham independentes mesmo com o avançar da idade e que consigam sozinhas tomar banho, caminhar, comer, cozinhar, vestir-se e ir à casa de banho. Além disso, quando se faz exercício, produz-se endorfinas que combatem as hormonas do stress, promovem o descanso e ajudam a que se tenha mais energia no dia a dia.

O exercício físico parece também ser uma boa forma de manter o equilíbrio, ajudando a reduzir em cerca de 23% a probabilidade de se cair, refere o site Senior Lifestyle. É também apontado como uma forma de se reduzir o risco de desenvolver Alzheimer ou demência em 50%, de acordo com um estudo recente da Fundação de Investigação e Prevenção do Alzheimer.

Apesar de ser extremamente importante fazer exercício físico à medida que se vai envelhecendo, é igualmente importante procurar atividades que se adaptem às capacidades de cada um, para que não haja lesões ou problemas maiores.

Veja na galeria sete exercícios que são aptos para pessoas mais velhas, de acordo com o site Senior Lifestyle. Ainda assim, fica o alerta de que é sempre importante confirmar com o médico se há luz verde para fazer qualquer uma destas atividades.