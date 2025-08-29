O exercício de 1 minuto que todas as mulheres deviam fazer diariamente, segundo um professor de educação física

Quer tonificar o abdómen depois dos 60 anos? Estes são os melhores exercícios, segundo Harvard

Não é preciso passar horas no ginásio para sentir benefícios no corpo e na mente. O professor de educação física Henric Lima partilhou no Instagram um exercício super fácil e garante que todas as mulheres deviam incluir na rotina diária.

A proposta é simples: basta ficar de pé, colocar as mãos atrás da cabeça e, em simultâneo, levantar-se em bicos de pés enquanto abre e fecha os braços. O movimento deve ser repetido durante apenas um minuto.

Apesar da curta duração, os benefícios são vários:

ativa a circulação sanguínea;

acelera o metabolismo;

fortalece o coração;

queima calorias;

melhora a postura;

tonifica as pernas;

aumenta o equilíbrio;

e ajuda até a combater o desânimo.

Segundo o especialista, este exercício pode ser feito em qualquer lugar e não requer equipamento, tornando-se uma forma prática de cuidar da saúde diariamente.

Veja o vídeo para perceber melhor como se faz: