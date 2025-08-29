O exercício de 1 minuto que todas as mulheres deviam fazer diariamente, segundo um professor de educação física

Não é preciso passar horas no ginásio para sentir benefícios no corpo e na mente. O professor de educação física Henric Lima partilhou no Instagram um exercício super fácil e garante que todas as mulheres deviam incluir na rotina diária.
A proposta é simples: basta ficar de pé, colocar as mãos atrás da cabeça e, em simultâneo, levantar-se em bicos de pés enquanto abre e fecha os braços. O movimento deve ser repetido durante apenas um minuto.
Apesar da curta duração, os benefícios são vários:
- ativa a circulação sanguínea;
- acelera o metabolismo;
- fortalece o coração;
- queima calorias;
- melhora a postura;
- tonifica as pernas;
- aumenta o equilíbrio;
- e ajuda até a combater o desânimo.
Segundo o especialista, este exercício pode ser feito em qualquer lugar e não requer equipamento, tornando-se uma forma prática de cuidar da saúde diariamente.
Veja o vídeo para perceber melhor como se faz: