Se quer mexer-se bem aos 70 anos, comece a fazer estes exercícios aos 50

Com o avançar da idade, manter-se fisicamente ativo torna-se mais do que uma questão de bem-estar, é uma necessidade para preservar a independência. A partir dos 50 anos, a perda de massa muscular e de força pode atingir até 50% caso não haja estímulo físico adequado. Esta diminuição acentuada aumenta consideravelmente o risco de quedas e fraturas, ao mesmo tempo que acelera o processo de envelhecimento e reduz a autonomia.

A professora de pilates Marcela Pedraza, conhecida no Instagram como @pilatesmarcelapedraza, explica num vídeo que o exercício de força é essencial nesta fase da vida, sendo possível alcançar melhorias significativas com rotinas simples e adaptadas. A especialista recomenda a prática de exercícios específicos, com foco no fortalecimento muscular e ósseo, a realizar duas vezes por dia.

Um dos exercícios sugeridos consiste em usar um peso de 1 kg em cada mão. Com os braços juntos à frente do corpo, realiza-se uma sequência de agachamentos ligeiros. A recomendação é fazer 15 repetições de manhã e repetir o mesmo número à tarde.

Veja aqui como se faz: