Teste de longevidade e saúde: ainda consegue fazer estas 6 posições?

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7 exercícios que vão ajudar a que tenha mais saúde

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Como é que está o seu estado de saúde e a sua condição física? Há um novo teste de longevidade, que consiste em seis exercícios que combinam força e resistência, que servem para avaliar a sua performance.

Se quer testar o seu corpo, este é o método que deve experimentar em casa. John Lindsey, personal trainer fundador do projeto The Movement Journey, que conta com mais de 751 mil seguidores no Instagram, partilhou recentemente um vídeo em que mostra seis exercícios que deve fazer para saber se tem um corpo ágil e funcional.

O teste de seis exercícios para avaliar a sua condição física

O primeiro exercício consiste em fazer um agachamento fundo. Deve ficar em posição de "sapo" durante dois minutos, com os braços esticados para a frente.

O segundo pode ser desafiante: deve levantar-se do solo sem utilizar as mãos.

Em terceiro lugar, deve dobrar-se para a frente e, sem fletir os joelhos, conseguir tocar no solo com os punhos fechados.

No quarto exercício, deve sentar-se sobre os seus pés, com os joelhos fletidos e com os braços descontraídos. Aguente nessa posição durante um minuto.

O quinto exercício já é mais difícil e exige equipamento técnico. Deve segurar uma barra e suspender o seu corpo. Se conseguir aguentar o peso do corpo suspenso durante um minuto, a missão fica cumprida.

Por último, aguente o peso do seu corpo apoiado apenas numa perna. Fique nessa posição durante um minuto e, de seguida, faça-o com a outra perna.

Se conseguir fazer este teste completo, então a sua condição física está "aprovada".

Pode ver aqui o vídeo dos exercícios em questão: