Todas as mulheres deviam fazer este exercício de 1 minuto todos os dias, segundo professor de educação física

Aos 53 anos, esta mulher faz este exercício todas as semanas e sente-se “como nova”

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Não é preciso dedicar horas ao ginásio para melhorar a condição física e o bem-estar. Um professor de educação física partilhou um exercício simples nas redes sociais e garante que pode trazer vários benefícios quando incluído na rotina diária.

O movimento é fácil de executar: basta ficar de pé, colocar as mãos atrás da cabeça e, ao mesmo tempo, elevar o corpo em bicos de pés enquanto abre e fecha os braços. O exercício deve ser repetido durante apenas um minuto.

Apesar de parecer simples, o gesto envolve vários grupos musculares e pode ajudar a estimular a circulação sanguínea, acelerar o metabolismo, fortalecer o coração, queimar calorias e melhorar a postura.

Além disso, a prática contribui para tonificar as pernas, aumentar o equilíbrio e pode até ter um impacto positivo no estado de espírito.

Segundo o especialista, uma das principais vantagens deste exercício é a facilidade: pode ser feito em qualquer lugar, sem necessidade de equipamento ou de uma ida ao ginásio, tornando-se uma opção prática para quem quer manter-se ativo no dia a dia.

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