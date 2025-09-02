Facebook Instagram

Especialista explica porque não devemos tomar banho imediatamente a seguir a fazer desporto

Tomar banho logo após o exercício é algum muito comum, no entanto um especialista garante que essa "pressa" pode trazer riscos para o corpo
IOL
Hoje às 12:18
Mulher a tomar banho no chuveiro
Mulher a tomar banho no chuveiro

Fotografia: Freepik

Para muitos, o momento mais esperado após um treino é um banho reconfortante. No entanto, especialistas alertam que essa pressa pode não ser a melhor opção para o corpo.

Em declarações à revita Men's Health, o radiologista e professor universitário, José Manuel Felices, defende que é importante esperar algum tempo antes de tomar banho após a prática de exercício físico. O motivo? O organismo precisa de completar processos naturais de recuperação que ficam comprometidos quando a higiene é feita de imediato.

Durante o treino, os músculos consomem energia e geram calor, aumentando a temperatura corporal. Para regular esse efeito, os vasos sanguíneos dilatam-se e a transpiração entra em ação. “Se interrompemos este mecanismo indo logo para o banho, corremos o risco de sentir tonturas ou até de sofrer desmaios”, explica o especialista.

Para além disso, o suor tem um papel importante. Para além de ajudar a libertar toxinas, possui um pH ligeiramente ácido que atua como barreira contra bactérias e agressões externas. “Quando nos lavamos demasiado cedo, não damos tempo ao corpo para terminar a eliminação dessas substâncias. É por isso que muitas vezes sentimos que continuamos a transpirar depois do banho”, acrescenta Felices.

A recomendação é simples: esperar cerca de 15 minutos após terminar a atividade física. Durante esse período, o ideal é hidratar-se, alongar e deixar o corpo recuperar de forma natural. Só depois desse tempo o banho se torna não só seguro, como também mais eficaz.

