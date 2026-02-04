Facebook Instagram
Dicas

Pernas definidas: os 9 exercícios mais eficazes para fazer em casa já hoje (em pé e sem material)

Estes 9 exercícios permitem definir músculos e transformar a aparência das pernas, tudo sem precisar sair de casa
IOL
Há 2h e 41min
Nem caminhar nem correr: este é o exercício que faz mais efeito para perder peso em apenas semanas

Ter pernas firmes, tonificadas e bem definidas não precisa de passar por longas horas no ginásio. Com os exercícios certos, é possível fortalecer os músculos, ganhar firmeza e melhorar a postura e tudo isto sem sair de casa. O segredo está em treinar de forma direcionada, consistente e com intensidade, usando apenas o peso do corpo ou objetos simples que temos em casa, como uma garrafa de água ou uma cadeira.

A página de Instagram @lulangpersonal, partilhou uma lista de 9 exercícios para fazer em casa. Todos são feitos em pé e não exigem material específico, tornando-os ideais para quem tem pouco tempo ou espaço.

Os exercícios que fazem a diferença

  1. Agachamento – Um clássico que ativa glúteos, coxas e core. Mantenha os pés afastados à largura dos ombros e desça como se fosse sentar numa cadeira, mantendo as costas direitas.

  2. Afundo – Excelente para trabalhar quadríceps e glúteos. Dê um passo em frente, descendo o corpo até que o joelho de trás quase toque no chão, e retorna à posição inicial.

  3. Agachamento búlgaro – Reforça uma perna de cada vez e melhora equilíbrio. Coloque um pé atrás, sobre uma cadeira ou banco, e execute o agachamento com a perna da frente.

  4. Agachamento unilateral – Trabalha uma perna de cada vez, aumentando a força e simetria muscular. Ideal para corrigir desequilíbrios entre os lados do corpo.

  5. Agachamento sumô – Focado na parte interna das coxas. Afaste os pés para fora, desça mantendo o tronco ereto e volte à posição inicial.

  6. Recuo unilateral – Semelhante ao afundo, mas o passo é dado para trás. Trabalha glúteos e coxas e ajuda no equilíbrio.

  7. Stiff (adaptado com garrafa de água) – Fortalece isquiotibiais e glúteos. Mantendo as costas retas, incline o tronco à frente segurando uma garrafa como peso.

  8. Subida no banco (usar uma cadeira) – Treina glúteos e pernas de forma funcional. Suba e desça de um banco ou cadeira de forma controlada, alternando as pernas.

  9. Avanço – Um exercício clássico para tonificar coxas e glúteos, dando passos largos em frente e descendo o corpo até quase tocar o joelho de trás no chão.

Estes exercícios mostram que não é necessário gastar horas em máquinas ou pesos pesados para tonificar as pernas. O mais importante é manter a postura correta, fazer os movimentos de forma controlada e treinar com regularidade. A intensidade pode ser ajustada aumentando repetições, séries ou acrescentando pequenos objetos como garrafas de água.

RELACIONADOS
Nem caminhar nem correr: este é o exercício que faz mais efeito para perder peso em apenas semanas
Nem caminhar nem correr: este é o exercício que faz mais efeito para perder peso em apenas semanas
“Cinco minutos fazem a diferença”: estudo revela que este exercício pode aumentar a longevidade em 30%
Depois dos 55, estes 5 exercícios melhoram mais o tónus muscular do que levantar pesos
Noites mal dormidas? Personal trainer revela exercícios simples para relaxar antes de dormir
Mais Vistos
00:02:11
1ª Companhia
Andrea Soares partilha relato pessoal inesperado: «Vivi com uma bala...»
tvi
00:09:32
Dois às 10
Cristina Ferreira preocupada com a próxima noite: «Vai mesmo chover muito»
tvi
00:03:18
1ª Companhia
Instrutor Marques garante a recrutas: «Os vossos instrutores não têm um gosto especial...»
tvi
00:07:45
1ª Companhia
Instrutor Marques partilha novidade com recrutas: «Vocês são uns privilegiados...»
tvi
Destaques IOL
Resgate
Menino de 13 anos nadou durante 4 horas para salvar a mãe e os irmãos após terem sido arrastados pelo mar
Novidades
Renove o seu quarto com estes edredons da Primark de apenas 15 euros
Saude
“Cinco minutos fazem a diferença”: estudo revela que este exercício pode aumentar a longevidade em 30%
Dicas
É por isto que se deve colocar sal na sanita todas as noites
Mais Lidas
Mau tempo
Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal
cnn
Internacional
Guy Roux sobre o futebol feminino: «As mulheres foram feitas para dar à luz»
maisfutebol
Entrevista MF
«Queriam que o Rafa assinasse um documento em que tinha de pagar 15 milhões para voltar a jogar futebol»
maisfutebol
Tempo
Depressão Leonardo fica até quando? Estas serão as horas e os distritos a ter em conta
away
Monitor de Cheias
🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está
cnn
Bárbara Parada
Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»