Perder peso sem muito esforço? Experimente este método japonês que está a dar que falar

Esqueça os treinos de alta intensidade. Não precisa de saltar nem ter treinos de força para perder peso. Uma técnica japonesa chamada está a ganhar destaque por combinar exercício físico com benefícios para a mente.

Criada pelo professor Hiroaki Tanaka, da Universidade de Fukuoka, o famoso slow jogging baseia-se em correr devagar, permitindo conversar, caso vá acompanhado, durante o treino. Ao contrário do que muitos pensam, não é preciso esforço extremo para que o exercício seja eficaz.

De acordo com o site El Cronista, o slow jogging oferece vantagens físicas e emocionais: fortalece músculos, melhora a flexibilidade, aumenta a resistência cardiovascular, promove a queima de gordura e reduz o risco de lesões devido ao baixo impacto. Estudos indicam ainda que esta prática aumenta o gasto energético mais do que uma caminhada rápida, ativando a lipase, enzima que transforma gordura acumulada em energia.

Para praticar, basta manter um ritmo de cerca de 180 passos por minuto, apoiando o meio do pé e mantendo a respiração controlada. Sessões de 10 minutos, três vezes ao dia, já trazem benefícios, embora o ideal seja dedicar entre 30 e 60 minutos diários. Além de ajudar na perda de peso, o slow jogging funciona como meditação em movimento, promovendo relaxamento e equilíbrio emocional.