Nunca fiz exercício. Vale a pena começar aos 60 anos? Especialista responde

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Antonio Escribano é professor de nutrição desportiva e foi galardoado com o Prémio Nacional de Medicina Desportiva de Espanha. Numa entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, o especialista esclareceu dúvidas sobre perda de peso, suplementos e envelhecimento.

Sobre o exercício físico, o especialista alerta que o cérebro é um músculo e que, sem movimento físico, ele também se deteriora. “Por outro lado, se os mantemos ativos, o corpo entende que ambos são necessários e preserva-os", explica o especialista em endocrinologia e nutrição.

Mas, se não tivermos praticado exercício ao longo da vida, faz sentido ainda começar aos 60 anos? Ou é um risco? A resposta de Antonio Escribano é direta: “É muito útil”, não hesita. “Se nunca se exercitou antes, ao iniciar uma atividade, deve realizar uma avaliação médica básica em quatro aspetos: coração, articulações, respiração e estado metabólico”, começa por ressalvar na entrevista ao La Vanguardia.

“Com esse controlo prévio e um mínimo de previsão, o exercício é perfeitamente recomendado. Claro, deve ser feito progressivamente e sem excessos, evitando algumas coisas malucas como as que se têm visto ultimamente”, avisa.

Existem alguns pilares fundamentais para uma pessoa mais velha, refere o especialista:

exercício aeróbico

força e resistência muscular

equilíbrio e flexibilidade

“A atividade aeróbica é fundamental para a saúde cardiovascular e o controle do peso. Deve ser suave (caminhar, pedalar, nadar ou até dançar) e começar com 10-20 minutos, três ou quatro dias por semana, para facilitar o ajuste. A força pode ser trabalhada alternando com a força aeróbica, priorizando repetições em vez da intensidade”, explica Antonio Escribano. “Depois, há equilíbrio e flexibilidade: andar de lado, ficar na ponta dos pés, fazer rotações suaves do pescoço, ombros e quadris, alongar sem forçar ou trabalhar uma perna. E algo fundamental: aquecer”, concluir.