Perca gordura na barriga com este hábito simples de apenas 10 minutos

A gordura abdominal, também conhecida como gordura visceral, é frequentemente a parte mais difícil de eliminar para o organismo. Esta gordura pode, além disso, ser prejudicial à saúde, pois afeta os órgãos vitais no corpo.

Quando se pensa em gordura, a imagem que surge na nossa cabeça pode ser a da substância que se pode beliscar. No entanto, a gordura visceral é diferente. Ela esconde-se dentro da cavidade abdominal, envolvendo órgãos como fígado, rins, pâncreas e intestinos. A sua localização problemática implica que esta gordura pode desencadear sérios problemas de saúde, desde diabetes até doenças cardíacas.

Em declarações ao jornal 'The Mirror' o personal trainer Chris Gagliardi revelou um passo essencial para perder este tipo de gordura. Segundo este especialista, ao combater a gordura abdominal também se torna mais fácil perder peso noutras partes do corpo.

O especialista em exercício físico refere o caminhar como um "bom ponto de partida" para alcançar este objetivo: “Mesmo que o seu ponto de partida seja uma caminhada de um minuto, se isso é mais do que tem feito, há benefícios para a saúde. Começar devagar e ir aumentando gradualmente é melhor do que exagerar e desistir.”

Chris Gagliardi sugere ainda, ao mesmo jornal, que uma boa forma de incorporar a caminhada diária é comprometer-se com um passeio rápido, de 10 minutos, depois do jantar, aumentando gradualmente à medida que se for sentindo mais confortável com o movimento diário.

O site “Express” cita não só o personal trainer Chris Gaglidi, como também o médico Eric Berg, conhecido pelo seu canal do Youtube sobre cuidados com a saúde. Acerca dos benefícios da caminhada para a perda de peso, o profissional de saúde sublinha que o exercício é, sem dúvida, uma parte importante do quebra-cabeça e aconselha a combinação de caminhadas com treinos de alta intensidade.

A caminhada não só ajudará na perda de peso, mas também pode reduzir o stress e melhorar o sono. O profissional de saúde explicou ainda que não dormir o suficiente é uma “grande barreira” para perder peso.

Contudo, o exercício de alta intensidade também é importante, pois é a intensidade que ativa certas hormonas relacionadas com a queima de gordura, explica o Dr. Berg, acrescentando: “Quanto mais intenso, melhor. Claro, deve-se ir aumentando gradualmente e certificar-se de que não se magoa.”