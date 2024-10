Esta é a melhor forma de ganhar músculo depois dos 50 anos

Envelhecer é inevitável, mas é possível fazê-lo com saúde. A partir dos 50 anos, começa-se a notar que o corpo já não é o que era. Surge alguma flacidez e a perda de massa muscular começa a ser mais acentuada. No entanto, é possível combater este problema. E a resposta não está nos halteres ou pesos, mas sim noutro tipo de exercícios que ajudam a manter a força e a tonificar o corpo, explica o site El Heraldo de México.

À medida que envelhecemos, o corpo vai perdendo massa muscular e a produção de colagénio diminui, contribuindo para uma pele menos elástica e, consequentemente, mais flácida. Para contrariar esta tendência, é essencial fazer treino de força. Só assim é possível manter e até ganhar massa muscular.

Como explica o site El Heraldo de México, a zona onde normalmente se vê mais flacidez é nos braços, mais concretamente nos tríceps, o famoso músculo do adeus. Por isso, é importante fazer exercícios que se foquem nesta parte do corpo. O site recomenda três exercícios, e a melhor parte é que não é preciso ir até ao ginásio para se conseguir ganhar massa muscular.

1. Afundos no banco

O primeiro exercício recomendado usa apenas o peso corporal e um banco ou cadeira estável e tem a particularidade de treinar toda a parte superior do corpo.

Sente-se no chão ao pé do banco ou cadeira e coloque as mãos sobre o assento, mantendo os dedos virados para a frente. Coloque a planta dos pés no chão e levante-se, pondo o peso nos braços. Afunde o corpo, dobrando os braços, elevando-se de seguida.

Quanto mais próximos do banco estiverem os pés, mais simples será o exercício. O objetivo é chegar a um ponto em que consiga ter as pernas estendidas à sua frente enquanto faz os afundos.

2. Flexão de tríceps

As flexões são um exercício muito completo que treina o corpo todo. Quando feito com os braços fechados, permitem focar mais nos tríceps.

Para fazer o exercício, coloque-se em prancha, com as mãos por baixo dos ombros. Dobre os braços, garantindo que os cotovelos ficam sempre a apontar mais para trás e não para os lados. O objetivo é que o peito chegue quase ao chão. Depois voltei a esticar os braços.

Inicialmente, poderá fazer o exercício com os joelhos no chão. À medida que for desenvolvendo a sua força, procure fazer as flexões com o corpo em prancha.

3. Kickbacks

Este é o único exercício em que é essencial usar pesos e pode fazê-lo com um braço de cada vez ou com os dois em simultâneo.

Agarre nos halteres e incline o tronco ligeiramente para a frente. Dobre os braços a 90 graus, com os cotovelos a apontarem para trás. Evitando mexer a parte de cima dos braços, estique-os, como se fosse um coice. Repita o movimento.

Para garantir o máximo de eficácia, vá fazendo estes exercícios com regularidade, aumentando a intensidade e o peso, mas tendo sempre cuidado com possíveis lesões.