Há um músculo pouco conhecido que ajuda a perder peso mesmo quando estamos sentados

Nas últimas décadas, as pessoas têm-se tornado cada vez mais sedentárias. Há cada vez mais empregos que obrigam a que se esteja sentado oito horas em frente a um computador, e as horas de lazer são muitas vezes aproveitadas em frente à televisão. Este estilo de vida que muitos de nós levamos não é saudável pela falta de atividade física. Mas agora um novo estudo quer mostrar que passar muitas horas sentado não é o mesmo que fazer pouco exercício.

O estudo levado a cabo por uma equipa de investigadores da Universidade de Houston descobriu que se ativarmos um músculo em específico ativamos o metabolismo, conseguindo assim perder peso mais facilmente, cita o site Alimente, do El Confidencial. Este músculo pouco conhecido pode até trabalhar quando estamos sentados.

O músculo em questão é o sóleo, que está localizado por trás do gémeo, na perna. O sóleo representa apenas 1% do peso corporal, é referido na publicação feita pela Universidade de Houston, mas consegue fazer muito pelo metabolismo quando ativado corretamente.

Para colocar o sóleo a trabalhar, Marc Hamilton, professor de Saúde e Desempenho Humano na Universidade de Houston e o investigador principal do novo estudo publicado na revista científica iScience, criou o que chama “flexão do sóleo”. Este exercício garante que o metabolismo oxidativo é elevado, permitindo regular os níveis de glucose no sangue, sendo mais eficaz do que o exercício físico ou o jejum intermitente.

Mas o que é o metabolismo oxidativo? No site da Universidade de Houston, é definido como “o processo pelo qual o oxigénio é usado para queimar glicose no sangue ou gorduras e depende em parte das necessidades energéticas do músculo quando está a ser usado”.

O estudo permitiu verificar que quando se fazem as flexões do sóleo, há uma melhoria em 52% nos níveis de açúcar no sangue e 60% menos necessidade de insulina nas três horas seguintes depois de se tomar uma bebida com glucose.

Como fazer as flexões de sóleo

O método desenvolvido por Hamilton e a sua equipa põe o sóleo a trabalhar de uma maneira diferente daquela que se verifica quando estamos em pé ou a andar, tendo ainda a particularidade de não provocar fadiga.

Para fazer uma flexão de sóleo tem de sentar-se garantindo que os pés estão completamente pousados no chão e que os músculos estão relaxados. Levante o calcanhar, mantendo a parte da frente do pé apoiada no chão. Deverá atingir a amplitude máxima do movimento. Depois é só libertar de forma que o calcanhar volte a tocar no chão.

Este movimento tem a particularidade de fazer com que o sóleo use o máximo de energia possível pelo máximo de tempo, algo que não acontece quando estamos a andar.

Os investigadores por trás do projeto deixam o alerta de que isto não é uma nova dica de fitness ou de dieta, mas sim um movimento com elevado potencial fisiológico.

Vão ser agora feitos mais estudos para perceber como é que se pode ensinar as pessoas a praticar o movimento sem ser necessário ter o material de laboratório.