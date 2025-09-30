Espanhóis rendidos a este método japonês para perder peso

Esqueça os treinos intensivos no ginásio ou as longas caminhadas de 10.000 passos por dia. Em Espanha, uma nova tendência de origem japonesa está a ganhar popularidade pela sua simplicidade e resultados rápidos: a chamada marcha japonesa.
Segundo o site El Confidencial, o método foi criado na Universidade de Shinshu pelos investigadores Hiroshi Nose e Shizue Masuki e baseia-se num esquema de caminhada por intervalos. O exercício consiste em alternar três minutos a passo rápido, suficientemente intenso para dificultar a conversa, com três minutos a passo lento, repetindo esta sequência durante meia hora.
De acordo com estudos realizados no Japão, praticar esta técnica quatro vezes por semana é suficiente para reduzir a pressão arterial, aumentar a força muscular e ajudar a perder peso. As conclusões apontam ainda que os benefícios são superiores aos obtidos numa caminhada contínua a ritmo suave.
Para além de contribuir para a perda de peso, a marcha japonesa mostra-se eficaz na prevenção da perda de força ligada ao envelhecimento e no reforço da capacidade aeróbica.
Especialistas internacionais destacam sobretudo a sua praticidade: em apenas 30 minutos é possível alcançar resultados semelhantes aos de longas caminhadas diárias. Por isso, a técnica está a tornar-se uma boa alternativa para quem tem pouco tempo, mas não quer abdicar de cuidar da saúde.
Apesar de ser considerada de baixo impacto para as articulações, os médicos aconselham adaptar a intensidade ao nível de condição física de cada pessoa e não dispensar cuidados básicos, como utilizar calçado adequado.