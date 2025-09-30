Facebook Instagram
Espanhóis rendidos a este método japonês para perder peso

Uma técnica japonesa já está a ganhar força em Espanha. Promete ajudar a perder peso e a melhorar a saúde sem precisar de ginásio
IOL
Há 2h e 17min
Perder peso depois dos 50 é possível: médica explica que deve começar por estes hábitos

Esqueça os treinos intensivos no ginásio ou as longas caminhadas de 10.000 passos por dia. Em Espanha, uma nova tendência de origem japonesa está a ganhar popularidade pela sua simplicidade e resultados rápidos: a chamada marcha japonesa.

Segundo o site El Confidencial, o método foi criado na Universidade de Shinshu pelos investigadores Hiroshi Nose e Shizue Masuki e baseia-se num esquema de caminhada por intervalos. O exercício consiste em alternar três minutos a passo rápido, suficientemente intenso para dificultar a conversa, com três minutos a passo lento, repetindo esta sequência durante meia hora.

De acordo com estudos realizados no Japão, praticar esta técnica quatro vezes por semana é suficiente para reduzir a pressão arterial, aumentar a força muscular e ajudar a perder peso. As conclusões apontam ainda que os benefícios são superiores aos obtidos numa caminhada contínua a ritmo suave.

Para além de contribuir para a perda de peso, a marcha japonesa mostra-se eficaz na prevenção da perda de força ligada ao envelhecimento e no reforço da capacidade aeróbica.

Especialistas internacionais destacam sobretudo a sua praticidade: em apenas 30 minutos é possível alcançar resultados semelhantes aos de longas caminhadas diárias. Por isso, a técnica está a tornar-se uma boa alternativa para quem tem pouco tempo, mas não quer abdicar de cuidar da saúde.

Apesar de ser considerada de baixo impacto para as articulações, os médicos aconselham adaptar a intensidade ao nível de condição física de cada pessoa e não dispensar cuidados básicos, como utilizar calçado adequado.

