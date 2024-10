A partir dos 50 anos, estes são os exercícios realmente eficazes para perder peso e tonificar músculos

À medida que envelhecemos, a perda de peso e o fortalecimento muscular tornam-se mais difíceis, especialmente após os 50 anos, quando a gordura tende a acumular-se na zona abdominal. Para combater este problema, a adoção de uma rotina de exercícios físicos pode ser fundamental.

O metabolismo do corpo desacelera, resultando numa queima de calorias mais lenta. Assim, se a alimentação e a prática de exercícios não forem adequadas, o ganho de peso pode tornar-se uma realidade.

A gordura que se acumula na área abdominal, além de não nos agradar frente ao espelho, pode ser perigosa para a saúde. Esta gordura pode não ser apenas subcutânea (ou seja, visível e logo abaixo da pele), mas pode também ser visceral, que se acumula em torno dos órgãos internos, como o fígado, pâncreas e rins, e está associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares.

Existem, contudo, exercícios específicos que podem ajudar a combater este tipo de gordura. A revista francesa Au Feminin reuniu alguns dos exercícios mais eficazes para esta fase de vida:

Um deles é o ‘Pallof Press’, um movimento que trabalha a resistência e os músculos profundos da zona abdominal. Para realizá-lo, deve-se usar um elástico preso a um suporte, mantendo-o à altura do peito e, a partir daí, girar o tronco apenas com a força dos abdominais, mantendo os pés firmemente ancorados no solo.

Outro exercício recomendado é o levantamento de pesos com halteres. Neste caso, o praticante deita-se de costas num banco, segura os halteres atrás da cabeça e, com os braços estendidos, traz o peso até acima do peito, sem curvar as costas. Este movimento ajuda a tonificar a zona abdominal e também fortalece o tronco.

O exercício ‘kettlebell swings’ é também uma excelente escolha para trabalhar não só os abdominais, mas todo o corpo. Segura-se um kettlebell com ambas as mãos e, com as costas direitas e os joelhos ligeiramente flexionados, realiza-se o movimento de "balanço", levando o peso para a frente e para trás. Este exercício é bastante eficaz no aumento do metabolismo.

Além disso, o ‘kettlebell windmil’ é muito útil para trabalhar os músculos laterais do abdómen. Neste exercício, o kettlebell é mantido com uma mão acima da cabeça, enquanto o praticante se inclina lateralmente, mantendo o braço oposto em direção ao chão e o olhar sempre fixo no peso.

De acordo com Ambre Ben Daoud, treinadora desportiva, uma das melhores atividades para a perda de gordura abdominal é a prática de boxe. “O boxe é uma excelente atividade para perder gordura abdominal e favorecer a perda de gordura no geral”, disse à Au Feminin, justificando a escolha pelo facto de ser uma atividade que trabalha intensamente a nível cardiovascular, o que é ideal para queimar calorias. Uma sessão de boxe pode queimar entre 400 e 800 calorias, dependendo da intensidade e da duração, e pode ser praticada duas vezes por semana para obter resultados visíveis rapidamente.