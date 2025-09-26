Facebook Instagram
No país onde as pessoas vivem mais tempo todos fazem estes 3 minutos de exercícios de manhã

“Não é necessário passar uma hora no ginásio todos os dias ou correr maratonas”
IOL
Há 2h e 2min
Diversos estudos já demonstraram que as regiões do planeta onde vivem as pessoas mais longevas são também aquelas em que os habitantes mantêm estilos de vida mais ativos. Foi precisamente para compreender os fatores que explicam a elevada concentração de centenários numa determinada zona do Japão que os autores Hector Garcia e Francesc Miralles iniciaram a sua investigação. O resultado desse trabalho foi o livro Ikigai - Viva Bem Até aos Cem, que reúne conclusões muito interessantes.

“Não é necessário passar uma hora no ginásio todos os dias ou correr maratonas”, escrevem os autores, citados num artigo da CNBC. “Tal como demonstram os centenários japoneses, basta incorporarmos movimento no nosso quotidiano.”

Quase todos os entrevistados para o livro revelaram que praticam diariamente os exercícios conhecidos como radio taiso, uma rotina composta por movimentos simples que há décadas fazem parte da vida dos japoneses. “Até os residentes da casa de repouso que visitámos dedicavam, pelo menos, cinco minutos por dia a esta prática, mesmo quando tinham de a realizar em cadeiras de rodas”, relatam os autores.

A designação radio taiso tem origem no facto de, em 1929, as instruções para estes exercícios terem começado a ser transmitidas pela rádio. Mais de 90 anos depois, a rotina continua a ser emitida diariamente, às 6h30, numa das estações mais antigas do Japão.

Descubra em que consiste esta rotina rápida: 

 

 

