Homem sai de lavandaria e máquina de secar explode após 10 segundos. Veja o vídeo impressionante

A vida deste homem, em Espanha, não estava destinada a terminar neste dia. Cerca de 10 segundos depois de sair de uma lavandaria self-service, na Corunha, uma máquina de secar explodiu, provocando a destruição da loja.

Uma câmara de segurança conseguiu captar o momento, no qual podemos ver o homem, carregado de sacos, a abandonar o estabelecimento e, segundos depois, a explosão que terá sido causada por um carregador de isqueiro que estaria misturado com a roupa no interior do aparelho, escreve o El Mundo. Rapidamente, as imagens ficaram virais nas redes sociais.

O incidente não causou vítimas mortais nem feridos, mas resultou em bastantes danos materiais.

Veja as imagens: