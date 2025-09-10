AICEP lança estudo sobre comércio internacional para apoiar exportadoras

Outros artigos:

“A Economia Portuguesa em Contexto de Incerteza Mundial – Análise das Dinâmicas Comerciais” é o estudo que a AICEP acaba de apresentar com o objetivo de ajudar as empresas portuguesas, em especial as exportadoras, fazendo uma análise detalhada sobre o impacto das tensões geopolíticas, das tarifas alfandegárias, em especial as dos EUA, e da incerteza do comércio internacional na economia nacional.

Esta ferramenta de trabalho está direcionada sobretudo para as empresas exportadoras, numa altura e que os Estados Unidos aplicam elevadas tarifas ao comércio e em que a incerteza da política económica mundial é crescente.

Assim, a análise da AICEP oferece às empresas portuguesas uma visão clara sobre os riscos e as oportunidades que se colocam à sua atividade em geografias internacionais. O destaque do estudo vai para a resiliência das exportações portuguesas, que cresceram 3,7% nos primeiros cinco meses de 2025, acima da média da UE27; para a importância estratégica dos EUA como quarto destino das exportações nacionais, apesar de uma ligeira contração no período mais recente, tem tido um crescimento sustentado da quota de mercado; para a concentração geográfica das exportações na União Europeia, que continua a mitigar parte do impacto das tarifas norte-americanas; e ainda para os desafios em setores como o automóvel e a maquinaria, devido ao protecionismo, e as oportunidades que surgem para outros setores, como o farmacêutico.

Por outro lado, e tendo em vista o objetivo de 55% do peso das exportações no PIB até 2029, a AICEP considera essencial que as empresas reforcem a diversificação de mercados e consolidem a integração em cadeias de valor regionais, contando com o seu apoio em diversos níveis como os Serviços de Intelligence, com estudos e análises para apoio à diversificação de mercados; reforço da capacitação às empresas, nomeadamente através de programas especializado ; as linhas de incentivos para a internacionalização.

O estudo sublinha ainda a importância da diversificação de mercados e da integração em cadeias de valor regionais, com o apoio da AICEP, para fortalecer a presença de Portugal no comércio internacional.

Madalena Oliveira e Silva, presidente da AICEP, salienta que hoje “empresas portuguesas enfrentam um ambiente de incerteza sem precedentes, mas também dispõem de oportunidades para se reposicionarem nos mercados internacionais”. Por isso, conclui, este estudo é uma ferramenta prática para apoiar a tomada de decisão estratégica das empresas e reforçar a competitividade de Portugal no comércio mundial”.

