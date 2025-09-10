Facebook Instagram
Dinheiro

AICEP lança estudo sobre comércio internacional para apoiar exportadoras

A pensar nos entraves que se colocam às empresas exportadoras no atual cenário de tarifas alfandegárias e tensões geopolíticas, o estudo da AICEP analisa os risco e oportunidades do comércio internacional

Link To Leaders
Hoje às 09:44
Exportadoras
Exportadoras

Foto: freepik

Unicorn Factory e Gesi promovem concurso de inovação sustentável. O vencedor recebe 30 mil euros.

Outros artigos:

A Economia Portuguesa em Contexto de Incerteza Mundial – Análise das Dinâmicas Comerciais” é o estudo que a AICEP acaba de apresentar com o objetivo de ajudar as empresas portuguesas, em especial as exportadoras, fazendo uma análise detalhada sobre o impacto das tensões geopolíticas, das tarifas alfandegárias, em especial as dos EUA, e da incerteza do comércio internacional na economia nacional.

Esta ferramenta de trabalho está direcionada sobretudo para as empresas exportadoras, numa altura e que os Estados Unidos aplicam elevadas tarifas ao comércio e em que a incerteza da política económica mundial é crescente.

Assim, a análise da AICEP oferece às empresas portuguesas uma visão clara sobre os riscos e as oportunidades que se colocam à sua atividade em geografias internacionais. O destaque do estudo vai para a resiliência das exportações portuguesas, que cresceram 3,7% nos primeiros cinco meses de 2025, acima da média da UE27; para a importância estratégica dos EUA como quarto destino das exportações nacionais, apesar de uma ligeira contração no período mais recente, tem tido um crescimento sustentado da quota de mercado; para a concentração geográfica das exportações na União Europeia, que continua a mitigar parte do impacto das tarifas norte-americanas; e ainda para os desafios em  setores como o automóvel e a maquinaria, devido ao protecionismo, e as oportunidades que surgem para outros setores, como o farmacêutico.

Entre as conclusões destacam-se a resiliência das exportações portuguesas, o papel estratégico dos EUA como quarto destino das exportações nacionais, a mitigação do impacto das tarifas norte-americanas pela forte presença na União Europeia, e os desafios e oportunidades para setores específicos, como automóvel, maquinaria e farmacêutico.

Por outro lado, e tendo em vista o objetivo de 55% do peso das exportações no PIB até 2029, a AICEP considera essencial que as empresas reforcem a diversificação de mercados e consolidem a integração em cadeias de valor regionais, contando com o seu apoio  em diversos níveis como os Serviços de Intelligence, com estudos e análises para apoio à diversificação de mercados; reforço da capacitação às empresas, nomeadamente através de programas especializado ; as linhas de incentivos para a internacionalização.

O estudo sublinha ainda a importância da diversificação de mercados e da integração em cadeias de valor regionais, com o apoio da AICEP, para fortalecer a presença de Portugal no comércio internacional.

Madalena Oliveira e Silva, presidente da AICEP, salienta que hoje “empresas portuguesas enfrentam um ambiente de incerteza sem precedentes, mas também dispõem de oportunidades para se reposicionarem nos mercados internacionais”. Por isso, conclui, este estudo é uma ferramenta prática para apoiar a tomada de decisão estratégica das empresas e reforçar a competitividade de Portugal no comércio mundial”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

RELACIONADOS
Unicorn Factory e Gesi promovem concurso de inovação sustentável. O vencedor recebe 30 mil euros.
300 famílias do Grande Porto podem ter acesso a painéis solares gratuitos
Regresso às aulas: Como preparar o orçamento
Como limpar o ferro de engomar? Faça isto antes de concluir que o seu já não funciona bem
Crédito pessoal para estudantes: Como funciona?
Mais Vistos
00:04:07
Dois às 10
Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»
tvi
00:04:07
Big Brother
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex
tvi
00:08:38
Dois às 10
O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»
tvi
00:02:40
Big Brother
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos
tvi
Destaques IOL
Treinadora
Tem 94 anos e é uma inspiração: são estes os exercícios que esta mulher faz para se manter ativa
Ambientador
Dizem que este ambientador da Mercadona equivale a um de 300 euros que é o mais desejado
Mercadona
Blush e lip gloss iguais aos da Hailey Bieber chegam às prateleiras da Mercadona
Saúde
Mãos e pés frios de manhã podem dizer muito sobre o seu estado de saúde. Especialista explica
Mais Lidas
Míssil russo
Míssil russo que atingiu prédio do governo em Kiev continha dezenas de peças americanas e europeias, muitas fabricadas recentemente
cnn
Benfica
Benfica: Dedic sofreu entorse no joelho direito e vai parar por quinze dias
maisfutebol
Benfica
Benfica: quanto é que custaram afinal os reforços
maisfutebol
Benfica
Dedic regressa a Lisboa com queixas: «Dói-me o joelho»
maisfutebol
Pedro Barroso
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Mercadona
O produto Mercadona que chamou a atenção de dermatologista espanhola
versa