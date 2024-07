Evento com mil balões vai passar por Portugal e o resultado promete ser incrível

Uma instalação imersiva efémera criada pela artista brasileira Flávia Junqueira, composta por mil balões, vai ser apresentada no sábado pelo Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, depois de ter passado por teatros do Brasil, Espanha e Colômbia, segundo a organização.

A exposição imersiva 'pop-up', com cerca de um milhar de balões coloridos, integrada na série "Theatros", estará patente durante oito horas, entre as 10:00 e as 18:00 de sábado, e a entrada no Teatro Tivoli é feita mediante donativo, que reverterá a favor da Apoiarte - Casa do Artista.

O Liceu Opera Barcelona, em Espanha, o Teatro Colón, na Colômbia, e o Teatro Amazonas, no Brasil, receberam anteriormente esta instalação efémera de Flávia Junqueira, artista cujo trabalho se baseia habitualmente em balões dispostos "de forma a conferir tridimensionalidade aos espaços onde se apresentam, para dar uma nova leitura espacial e de perspetiva".

Flávia Junqueira, nascida em São Paulo, no Brasil, em 1975, tem vindo a desenvolver uma obra de criação de paisagens imaginárias e narrativas fantásticas em espaços culturais históricos e emblemáticos, em edifícios e na rua.

“A artista elabora uma abordagem poética com um objeto, o balão, que se caracteriza pela sua natureza efémera", aponta uma nota do Teatro Tivoli, que celebra o seu centenário este ano.

Doutorada em artes visuais pelo Instituo de Artes da Universidade Estadual de Campinas, e mestre em Poéticas Visuais pela Universidade de São Paulo, no Brasil, Flávia Junqueira tem ainda uma pós graduação em fotografia e artes plásticas pela Fundação Armando Alvares Penteado, segundo dados biográficos do sítio 'online' da artista.

Flávia Junqueira participou no programa de residências Izolyatsia's Platform for Cultural Initiatives na cidade de Donestk, na Ucrânia, com curadoria de Boris Mikailov (2011), e na residência Cité Internationalde des Arts, em Paris, França, no mesmo ano, tendo ainda trabalhado como assistente de cenografia no Espaço Cenográfico de São Paulo J.C. Serroni.