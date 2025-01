Ainda usa destas extensões? IKEA tem novidade incrível (e não estraga a decoração)

As extensões elétricas são um mal necessário nas nossas casas – essenciais para o dia-a-dia, mas quase sempre difíceis de integrar de forma harmoniosa na nossa decoração. Não se encaixam em lado nenhum, são feias e difíceis de limpar. E é por isso que estamos tão entusiasmados com esta novidade da IKEA.

Com design minimalista e um tom verde que é tendência, a extensão Skotat é mais do que uma extensão elétrica. É uma peça que, ao invés de ser escondida, pode ser integrada em qualquer espaço sem comprometer a decoração. Seja numa secretária ou num canto da sala, a sua forma e cor tem muito menos impacto.

Como incluir na decoração

Na parte de trás, encontra-se um sistema de orifícios em forma de "+" que permite pendurá-la em paredes ou móveis, adaptando-se perfeitamente à configuração do espaço. Caso opte por colocá-la sobre uma superfície plana, as tampas antiderrapantes em borracha termoplástica (TPE) garantem que a extensão fica fixa e segura no lugar.

Além disso, esta extensão inclui um carregador USB-C com suporte para carregamento rápido (45W), ideal para smartphones, tablets e até computadores portáteis compatíveis. Vamos deixar de ter adaptadores e cabos extra que só dão uma aparência caótica!

A extensão está equipada com proteção contra sobretensão, curto-circuito e sobreaquecimento. A temperatura de funcionamento varia entre 0°C e 40°C, o que a torna apta para uma ampla gama de condições.

Os utilizadores já se mostram entusiasmados com esta novidade. Entre as críticas, destaca-se a durabilidade dos materiais e o facto de o design não passar despercebido: “Excelente extensão elétrica. Bons materiais e o carregamento USB-C de 45W é muito conveniente", avaliou um cliente. Outro referiu: “Lindo e com uma cor bonita em algo que ainda é visível e necessário decoração da casa de cada um. Espero que haja mais coisas destas!”

Esta atenção ao detalhe demonstra o esforço da IKEA em responder às necessidades dos consumidores modernos, que valorizam a funcionalidade tanto quanto a estética.

Veja na galeria acima a extensão à venda por 19,99 euros